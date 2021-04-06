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Накануне в некоторых телеграм-каналах появилась информация о том, что из-за проведения обнаженной фотосессии на балконе одной из высоток Дубая были задержаны девушки из стран СНГ, в том числе из Беларуси.





Консул нашей страны в Дубае Сергей Алексеев рассказал, что, по предварительной информации, наших соотечественниц среди них нет.





— Дело в том, что официальная информация из полиции еще не поступила, но, по предварительной неофициальной информации, граждане Беларуси задержаны не были. Пока, к сожалению, других комментариев нет, — заявил консул.





Изначально различные СМИ и телеграм-каналы рассказали, что 3 апреля полиция Дубая задержала 40 участниц фотосессии на балконе одной из высоток в элитном городском районе Marina, где они позировали без одежды.





РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство России в Дубае сообщало, что среди задержанных в связи с инцидентом как минимум восемь девушек оказались гражданками России.





Однако позже представители российского генконсульства заявили информагентству, что на самом деле было задержано не 40, а 12 человек, при этом гражданок России среди них нет, а единственным задержанным гражданином России является мужчина — предполагаемый организатор фотосессии. По информации телеграм-канала Mash, им может оказаться IT-бизнесмен Алексей Концов.





При этом BBC со ссылкой на МИД Украины сообщает, что среди двенадцати задержанных девушек одиннадцать являются гражданками этой страны. Во вторник, 6 апреля, украинский консул планирует посетить задержанных.







