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Консульство: среди задержанных за "голую фотосессию" в Дубае беларусок нет

06.04.2021 11:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Среди задержанных в Дубае за обнаженную фотосессию моделей из СНГ, по предварительным данным, нет белорусок.



Об этом TUT.BY рассказало консульство нашей страны.

Накануне в некоторых телеграм-каналах появилась информация о том, что из-за проведения обнаженной фотосессии на балконе одной из высоток Дубая были задержаны девушки из стран СНГ, в том числе из Беларуси. 

Консул нашей страны в Дубае Сергей Алексеев рассказал, что, по предварительной информации, наших соотечественниц среди них нет.

— Дело в том, что официальная информация из полиции еще не поступила, но, по предварительной неофициальной информации, граждане Беларуси задержаны не были. Пока, к сожалению, других комментариев нет, — заявил консул.

Изначально различные СМИ и телеграм-каналы рассказали, что 3 апреля полиция Дубая задержала 40 участниц фотосессии на балконе одной из высоток в элитном городском районе Marina, где они позировали без одежды. 

РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство России в Дубае сообщало, что среди задержанных в связи с инцидентом как минимум восемь девушек оказались гражданками России. 

Однако позже представители российского генконсульства заявили информагентству, что на самом деле было задержано не 40, а 12 человек, при этом гражданок России среди них нет, а единственным задержанным гражданином России является мужчина — предполагаемый организатор фотосессии. По информации телеграм-канала Mash, им может оказаться IT-бизнесмен Алексей Концов.

При этом BBC со ссылкой на МИД Украины сообщает, что среди двенадцати задержанных девушек одиннадцать являются гражданками этой страны. Во вторник, 6 апреля, украинский консул планирует посетить задержанных.
 
 
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Среди задержанных в Дубае за обнаженную фотосессию моделей из СНГ, по предварительным данным, нет белорусок.
 
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