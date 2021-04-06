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Чем запомнился Мархель за почти два года в сборной

06.04.2021 11:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

История работы Михаила Махреля со сборной Беларуси закончилась. Чтобы провести на посту два полных года, коучу не хватило пары месяцев.

Чем запомнился Мархель за почти два года в сборной
Фатальным для Мархеля оказался матч только стартовавшей квалификации ЧМ-2022 против Бельгии. Беларусы проиграли 0:8, а через уже шесть дней после многочисленных возмущений со стороны экспертов и болельщиков сборная осталась без тренера.

Трибуна вспоминает, чем Мархель запомнился за 657 дней у руля национальной команды.

Обещал омолодить сборную

«Думаю, настала пора вливать молодую, свежую кровь. Прежде всего это будет касаться ребят, которые себя хорошо проявили в молодежной сборной, в играх за клуб. Думаю, здесь не надо рубить сплеча – надо соблюдать принцип постепенности. Но в целом мы настроены на такое движение», – заявил Мархель уже на второй день после назначения в июне 2019-го.

За время работы тренера дебютировали 23 футболиста. Шестнадцати из них на момент первого матча было 23 года или меньше. Однако впоследствии вчерашние дебютанты не всегда стабильно появлялись на поле. 

В первой команде удалось закрепиться Евгению Яблонскому (14 матчей, 2 гола), Виталию Лисаковичу (14 матчей, 4 гола), Ивану Бахару (13 матчей, 1 гол), Максу Эбонгу (11 матчей, 2 гола) и Роману Юзепчуку (9 матчей, 1 гол). Дебютировали во время Мархеля и более опытные футболисты – так, на момент первого матча Александру Селяве было 28 лет, а Егору Хаткевичу – 31 год.

Если говорить про общий возраст команды, то он практически не изменился. Если в последний год под руководством Игоря Криушенко стабильно играл только один футболист 32 лет и старше – Игорь Стасевич, то в заключительный год Мархеля их было уже пятеро – Стасевич, Александр Сачивко, Максим Бордачев, Андрей Хачатурян и Иван Маевский. И это при том, что за «националку» в последнее время не играют Александр Мартынович и Павел Нехайчик, которые также попадают в подборку.

Если брать топ-10 самых возрастных составов за свою историю сборной, то команду Мархеля там можно найти четырежды – в матчах против Албании (30,1 года, 0:2, 04.09.2020), Черногории (30,2 года, 0:2, 19.11.2019), Казахстана (30,2 года, 2:1, 07.09.2020) и Германии (30,6 года, 0:4, 16.11.2019).

Интересно, что в январе 2021 года Владимир Базанов из положительных моментов в сборной отметил ее омоложение.

Упустил шанс выйти на Евро

Лига наций была неплохим шансом для сборной Беларуси впервые в истории выйти на чемпионат Европы. Беларусы при Криушенко выиграли группу, а вот в плей-офф команду готовил Мархель. Перспектива выиграть два оставшихся матча и отобраться на Евро очень нравилась новому руководству федерации, потому им была поставлена задача отобраться на континентальное первенство.

После двух переносов из-за пандемии Беларусь все-таки сыграла против Грузии в полуфинале Лиги наций. Где и закончила путь к Евро – в Тбилиси наши футболисты потерпели неудачу, проиграв 0:1.

Не выиграл группу в Лиге наций

Второй задачей, поставленной перед Мархелем, был выход в дивизион В Лиги наций, а вместе с ним гипотетическая возможность попасть в плей-офф отбора на ЧМ. Беларусы оказались в одном квартете с Албанией, Казахстаном и Литвой. 

К последнему матчу сборная шла на первом месте. Чтобы сохранить лидерство, нужно было не проиграть Албании на выезде. Но и с этой задачей футболисты не справились – поражение 2:3. Поэтому итоговая вторая строчка – и в следующей Лиге наций беларусы вновь сыграют в Лиге С.

«Это неудача», – так отреагировал Базанов на еще одно невыполнение задачи Мархелем.

Установил антирекорд

Перед стартом в квалификации ЧМ-2022 боссы АБФФ хотели по итогу видеть минимум второе место в группе. В стартовом матче беларусы дома обыграли Эстонию (4:2), а вот следующий поединок закончился фиаско – сборная потерпела самое крупное поражение в истории. 

Далеко не оптимальный состав Бельгии вынес Беларусь с рекордным счетом 8:0. Ранее наиболее крупное поражение беларусской команды датировалось 2003 годом, когда она сгорела на выезде в Австрии 0:5.
 
 
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История работы Михаила Махреля со сборной Беларуси закончилась. Чтобы провести на посту два полных года, коучу не хватило пары месяцев.
 
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