5 трендов, которые мы подметили на неделе моды. Смотрите, что будут носить модницы весной и летом

Источник материала: Tut.by

Последний год был для Беларуси тяжелым. Пандемия, сложная политическая ситуация и последовавший за ней кризис сильно сказались практически на каждом бизнесе. И, конечно же, на сфере моды и стиля. Поэтому здорово, что организаторы и дизайнеры смогли провести BFW вопреки всем сложностям и перипетиям. Попасть на показы могли не все, но мы подметили главные тренды — и готовы поделиться ими с вами.



Катерина Кулеш Стилист, психолог

Национальные мотивы и этнический стиль

















В ближайшее время эта стилистика будет только набирать обороты и вызывать интерес как у дизайнеров, так и у покупателей. Не обязательно создавать целостный этнический образ, можно взять отдельные элементы — и добавить их в современный и актуальный комплект.

И снова спорт













На подиумы Минска и других мировых столиц вернулся спортивный стиль. Благодаря пандемии он не только не сбавил свои обороты, но и укрепил позиции. Комфорт и удобство окончательно стали ДНК нашего стиля. Тем не менее: если это совсем уж не ваша история, помните про спорт-шик — микс спортивного и делового, а иногда и романтического стилей.

Смелые и креативные решения

















Индивидуальность, уникальность, не масс-маркет — пожалуй, это то, что можно выделить в отдельный тренд. Креативные вещи, которые не встретишь на других людях, те, что будут вызывать неподдельный интерес окружающих, однозначно будут в моде. Носите одежду так, чтобы и бренд, и вещь были интригой, а может быть даже — небольшой тайной.

Эклектика





















Это тренд не только на ближайший сезон, но и на ближайшие годы. В нашей жизни всё стало так тесно переплетаться, что сочетание всего и сразу становится одной из ключевых особенностей моды. Стираются границы культур, дресс-кода для мероприятий, стилей и предназначения отдельных элементов одежды. Сейчас время, когда границы начинают стираться — и это дает огромный простор для фантазии и творчества.

Женственность — в исконном и даже немного патриархальном смысле слова





















Я замечаю на подиуме ностальгию дизайнеров по женственности и нарочито нарядным образам. Это в некоторый степени противопоставление той андрогинности, кичу, эклектике и комфорту, которые давно взяли пальму первенства. Кажется, славянская душа снова просит нежности и понятной эстетики.

Важно сказать, что мода — это не столько творчество, сколько бизнес. Выигрывает тот, кто быстрее угадывает желания потребителей. Быть нужным другим и верным себе — та грань, по которой пытаются пройти не только наши дизайнеры, но и ведущие модные дома.