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Назван исполняющий обязанности главного тренера сборной Беларуси по футболу
Источник материала: Tut.by
Вчера Михаил Мархель покинул пост главного тренера сборной Беларуси по футболу, а уже сегодня АБФФ
Специалист будет руководить сборной в ходе предстоящих июньских товарищеских матчей против Азербайджана (02.06) и Сьерра-Леоне (07.06).
Это второе назначение специалиста на должность рулевого главной команды страны. До этого Георгий возглавлял сборную Беларуси в период с 2012 по 2014 год.
В 2011 году молодежная сборная Беларуси под руководством Георгия Кондратьева завоевала бронзовые медали чемпионата Европы УЕФА U-21 и вышла на Олимпийские игры 2012 года.
Георгий Кондратьев известен своими яркими цитатами, лучшие из них
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Михаил Мархель покинул свой пост вчера.
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