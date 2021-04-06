На картах Google нашли двух людей в раскопанных могилах. Но это не то, что вы могли подумать

Источник материала: Tut.by

Пользователи нашли на картах Google довольно зловещую картинку, которая на деле оказалась арт-проектом. Если увеличить карту Орегона (город в США), то можно увидеть двух мужчин в разрытых могилах. Об этом пишет Daily Star.



Источник: Google Maps

На фото можно увидеть две разрытые могилы, в каждой из которых лежит человек. Выглядит зловеще, но не все так, как кажется.

По информации издания, вырытые ямы оказались частью арт-проекта «Без названия (Могилы» в рамках фестиваля современного искусства. Перформанс был создан парой художников из Чикаго. Это метафора семейных отношений: двое партнеров, лежа в могилах, одной рукой разрывают землю в направлении друг друга, чтобы взяться за руки.

«Дутес Миллер и Стэн Шеллэбарджер роют могилу в соответствии со своими индивидуальными размерами тела. Затем они ложатся в могилу и копают боком, чтобы, образно говоря, держаться за руки вечно», — объяснил Daily Mirror директор фестиваля Скотт Спех.

На картах Google можно найти множество странных вещей. По этой ссылке вы увидите 20 изображений, взятых с Google Maps, которым порой сложно найти объяснение.