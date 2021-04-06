ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На картах Google нашли двух людей в раскопанных могилах. Но это не то, что вы могли подумать

06.04.2021 11:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пользователи нашли на картах Google довольно зловещую картинку, которая на деле оказалась арт-проектом. Если увеличить карту Орегона (город в США), то можно увидеть двух мужчин в разрытых могилах. Об этом пишет Daily Star.


Источник: Google Maps

На фото можно увидеть две разрытые могилы, в каждой из которых лежит человек. Выглядит зловеще, но не все так, как кажется.

По информации издания, вырытые ямы оказались частью арт-проекта «Без названия (Могилы» в рамках фестиваля современного искусства. Перформанс был создан парой художников из Чикаго. Это метафора семейных отношений: двое партнеров, лежа в могилах, одной рукой разрывают землю в направлении друг друга, чтобы взяться за руки.

«Дутес Миллер и Стэн Шеллэбарджер роют могилу в соответствии со своими индивидуальными размерами тела. Затем они ложатся в могилу и копают боком, чтобы, образно говоря, держаться за руки вечно», — объяснил Daily Mirror директор фестиваля Скотт Спех.

На картах Google можно найти множество странных вещей. По этой ссылке вы увидите 20 изображений, взятых с Google Maps, которым порой сложно найти объяснение.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Деньги брал, а заказы не выполнял. Следователи разыскивают пострадавших от действий оконщика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by