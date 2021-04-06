ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Деньги брал, а заказы не выполнял. Следователи разыскивают пострадавших от действий оконщика

06.04.2021 11:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске возбудили уголовное дело против 42-летнего уроженца Гомеля. Мужчину обвиняют в мошенничестве: брал деньги на изготовление и установку окон, но обязательства не выполнял. Теперь Следственный комитет разыскивает потерпевших.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По данным следствия, с июля по октябрь 2020-го уроженец Гомеля был владельцем нескольких организаций, в том числе компании 1PROFESSIONAL. Под предлогом услуг по изготовлению и установке окон он якобы завладел деньгами граждан не меньше чем на 27 тысяч рублей. Всего потерпевшими по делу признали более 40 человек.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый создал сайт, на котором размещал рекламу своих услуг с очень выгодными предложениями. Заказы принимались с полной или частичной предоплатой.

Следователи установили, что с начала работы и вплоть до июля 2020 года фирма заказы выполняла. Потом перестала выполнять обязательства, но продолжала принимать новые заказы. В октябре 2020-го владелец фирмы подал заявление на ликвидацию, не вернув деньги заказчикам и окна не установив.

Мужчине предъявили обвинение по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Он под стражей.

У следователей имеются основания полагать, что пострадавших граждан может быть больше. Если такие есть, их просят сообщить по телефонам 8(017) 389−55−55, 8 (017) 292 02−02 или 102.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске возбудили уголовное дело против 42-летнего уроженца Гомеля. Мужчину обвиняют в мошенничестве: брал деньги на изготовление и установку окон, но...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашэнка заявіў, што ў шэрагу краін няма сэнсу захоўваць беларускія амбасады і поўны штат дыпляматаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by