Деньги брал, а заказы не выполнял. Следователи разыскивают пострадавших от действий оконщика

Источник материала: Tut.by

В Минске возбудили уголовное дело против 42-летнего уроженца Гомеля. Мужчину обвиняют в мошенничестве: брал деньги на изготовление и установку окон, но обязательства не выполнял. Теперь Следственный комитет разыскивает потерпевших.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По данным следствия, с июля по октябрь 2020-го уроженец Гомеля был владельцем нескольких организаций, в том числе компании 1PROFESSIONAL. Под предлогом услуг по изготовлению и установке окон он якобы завладел деньгами граждан не меньше чем на 27 тысяч рублей. Всего потерпевшими по делу признали более 40 человек.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый создал сайт, на котором размещал рекламу своих услуг с очень выгодными предложениями. Заказы принимались с полной или частичной предоплатой.

Следователи установили, что с начала работы и вплоть до июля 2020 года фирма заказы выполняла. Потом перестала выполнять обязательства, но продолжала принимать новые заказы. В октябре 2020-го владелец фирмы подал заявление на ликвидацию, не вернув деньги заказчикам и окна не установив.

Мужчине предъявили обвинение по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Он под стражей.

У следователей имеются основания полагать, что пострадавших граждан может быть больше. Если такие есть, их просят сообщить по телефонам 8(017) 389−55−55, 8 (017) 292 02−02 или 102.