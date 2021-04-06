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После задержания двух организаторов выставку, посвященную медикам, все-таки отменили
Источник материала: Tut.by
Выставка
Вчера ночью после задержания двух организаторов онлайн-выставки «Машина дышит, а я — нет» команда проекта сообщила о ее закрытии.
— Нам очень жаль, но мы вынуждены остановить реализацию программы проекта «Машина дышит, а я — нет». Мы горячо дорожим сообществом, которое успело сформироваться вокруг проекта, и искренне благодарны вам за интерес и поддержку.⠀
Напомним, что во второй половине дня 5 апреля у организаторов выставки — Натальи Трениной и Татьяны Гацуры-Яворской — прошли обыски, у обеих изъяли технику. Сейчас активистки задержаны и находятся в ИВС на Окрестина.
Экспозиция «Машина дышит, а я — нет» заработала 30 марта в пространстве «Месца» на Революционной, но уже 1 апреля санстанция и МЧС
Выставка «Машина дышит, а я — нет» была посвящена белорусским медикам и вызовам, с которыми они столкнулись за последний год: пандемией COVID-19 и политизацией системы здравоохранения. Авторы работ, представленных на выставке, — известные фотографы и художники. Кураторы проекта — платформа SHKLO+, организаторы — общественное объединение «Звено».
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Выставка «Машина дышит, а я - нет», посвященная белорусским медикам, отменена. Об этом команда проекта сообщила у себя в соцсетях после новости о том, что оба...
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