После задержания двух организаторов выставку, посвященную медикам, все-таки отменили

Источник материала: Tut.by

Выставка «Машина дышит, а я — нет» , посвященная белорусским медикам, отменена. Об этом команда проекта сообщила у себя в соцсетях после новости о том, что оба организатора выставки находятся в ИВС на Окрестина.



Фото предоставлены организаторами выставки

Вчера ночью после задержания двух организаторов онлайн-выставки «Машина дышит, а я — нет» команда проекта сообщила о ее закрытии.

— Нам очень жаль, но мы вынуждены остановить реализацию программы проекта «Машина дышит, а я — нет». Мы горячо дорожим сообществом, которое успело сформироваться вокруг проекта, и искренне благодарны вам за интерес и поддержку.⠀

Машина дышит, а я — нет, — написали в Instagram авторы проекта.

Напомним, что во второй половине дня 5 апреля у организаторов выставки — Натальи Трениной и Татьяны Гацуры-Яворской — прошли обыски, у обеих изъяли технику. Сейчас активистки задержаны и находятся в ИВС на Окрестина.



Фото предоставлены организаторами выставки

Экспозиция «Машина дышит, а я — нет» заработала 30 марта в пространстве «Месца» на Революционной, но уже 1 апреля санстанция и МЧС нашли у площадки нарушения. Тогда выставку перенесли в онлайн, организаторы успели провести два мероприятия.

Выставка «Машина дышит, а я — нет» была посвящена белорусским медикам и вызовам, с которыми они столкнулись за последний год: пандемией COVID-19 и политизацией системы здравоохранения. Авторы работ, представленных на выставке, — известные фотографы и художники. Кураторы проекта — платформа SHKLO+, организаторы — общественное объединение «Звено».