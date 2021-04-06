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Концентрация углекислого газа в атмосфере поставила новый рекорд

06.04.2021 11:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли впервые за историю наблюдений превысила значение в 421 часть на миллион (ppm). Это значение зафиксировала атмосферная обсерватория на склоне вулкана Мауна-Лоа на Гавайских островах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Washington Post.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

В субботу средний дневной показатель составил 421,21 части на миллион. Ранее этот показатель никогда не превышал 420 частей на миллион.

The Washington Post подчеркивает, что этот рекорд — лишь единичное измерение, при этом показатели концентрации углекислого газа в это время года и так обычно приближаются к пиковым. Тем не менее за последние два месяца станция постоянно фиксирует показатели, превышающие 417 частей на миллион, и среднегодовой показатель в итоге может оказаться выше 416 частей на миллион.

За концентрацией углекислого газа в атмосфере Земли ежедневно начиная с конца 1950-х годов следит Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. Этот показатель отслеживает атмосферная станция на склоне вулкана Мауна-Лоа.

За последние 800 тыс. лет и до начала индустриальной эпохи уровень углекислого газа в атмосфере Земли не превышал 280 частей на миллион. В 2016 году он достиг рекордного значения в 403,3 части на миллион, а 11 мая 2019 года точка на этом графике впервые в истории Земли оказалась выше отметки в 415 частей на миллион — 415,26. В последний раз концентрация углекислого газа достигала 415 частей на миллион в плиоцене, около 4,5 млн лет назад. Глобальная температура тогда была выше нынешней на 3−4 градуса Цельсия, а температура на полюсах — на 10 градусов. Выше был и уровень моря — на 5−40 м.

В атмосферу Земли углекислый газ попадает из естественных и искусственных источников. К первым относятся извержения вулканов, дыхание аэробных организмов, то есть таких, которым для выработки энергии нужен кислород, а также брожение или гниение органических останков. Основной вклад среди искусственных источников вносит сжигание энергоносителей, таких как уголь, газ или нефтепродукты. Начиная с XIX века этот вклад стал кардинально расти, в результате чего природный цикл углекислого газа нарушился и его концентрация в атмосфере начала увеличиваться.

 
 
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Этот показатель превысил отметку в 421 часть на миллион.
 
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