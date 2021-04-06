США готовы разморозить санкции против «Белнефтехима». Минск уперся рогом

Поскольку белорусские власти наверняка не поспешат выпускать политзаключенных, санкции США против белорусского нефтехима будут разморожены. Чем это чревато и какова дальнейшая перспектива двусторонних отношений?





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Неуклонное ухудшение белорусско-американских отношений продолжается, и день 31 марта стал наглядным тому подтверждением.

Высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Том Селинджер сообщил, что в докладе этого ведомства о соблюдении прав человека в мире в 2020 году отмечено серьезное ухудшение ситуации в Беларуси.

Впрочем, и в предыдущие годы, при том что наблюдалась заметная нормализация взаимодействия между Минском и Вашингтоном, в подобных докладах оценки белорусским властям выставлялись неважные. Раньше белорусский МИД по этому поводу еще вяло отругивался, сейчас же на такие пустяки реагировать перестал.

Но вот другое событие того же дня едва ли было воспринято в Минске столь же индифферентно, поскольку речь идет о намерении использовать для давления экономическую составляющую.

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что его ведомство не рекомендовало Министерству финансов США продлевать срок действия генеральной лицензии, разрешающей проводить казначейские операции с девятью государственными белорусскими компаниями, входящими в концерн «Белнефтехим».

Напомним, запрет американским фирмам на ведение бизнеса с «Белнефтехимом» был наложен в ноябре 2007 года, а еще через три месяца был распространен на все белорусские предприятия нефтехимического комплекса с долей государства 50% и более.

Это вызвало острейший кризис в двусторонних отношениях: белорусский посол был отозван из Вашингтона «для консультаций», затем была вынуждена покинуть Минск его американская коллега, и в итоге в каждом из посольств осталось всего по пять дипломатов.

Более того, в какой-то момент, по сообщению Ассошиэйтед Пресс, Госдепартамент вообще постановил прекратить работу посольства в Минске и потребовал от Беларуси закрыть посольство в Вашингтоне и генконсульство в Нью-Йорке. Позднее тогдашний госсекретарь Кондолиза Райс признала, что действительно приняла решение о разрыве дипломатических отношений, но несколько часов спустя все же его отменила.

В 2015 году белорусские власти формально не поддержали аннексию Крыма Россией, что дало старт процессу нормализации отношений с Вашингтоном, и осенью 2015-го на эти санкции был наложен мораторий, действие которого неоднократно продлевалось.

Текущий срок их заморозки истекает 26 апреля, и в ситуации, когда белорусские власти продолжают репрессии, маловероятно, что Минфин США оставит без внимания упомянутую рекомендацию госдепа.

Прежние потери были преимущественно моральными. А грядущие?

Естественно, возникает вопрос, насколько ударит по белорусской стороне возобновление санкций. В частности, каковы могут быть экспортные потери нашей страны?

Согласно сведениям Белстата, в 2007 году объем белорусского экспорта в США составлял около 350 млн долларов, в 2008-м сократился до 144 млн, еще годом позже — до 41 млн и в течение последующих четырех лет не превышал 100 млн долларов. Затем два года держался на уровне 120 млн, в 2016-м, после замораживания санкций, вырос до 130 млн и в итоге в 2018-м дошел до 270 млн долларов. Дальше снова последовал спад: 2019 год — 192 млн, 2020 год — 200 млн долларов.

К тому же доля США в общем объеме прошлогоднего белорусского экспорта была равна 0,7%, причем на нефтепродукты и сопутствующие товары пришлось всего около 2 млн долларов. Иными словами, до сих пор эти санкции были совсем не катастрофичны, в большей степени они оказывали моральный эффект.

Правда, эксперты не исключают, что на этот раз положение может оказаться заметно серьезнее, поскольку теперь, как показывает история с газопроводом «Северный поток — 2», Соединенные Штаты могут вводить санкции против любой компании мира, сотрудничающей с теми, кто уже попал под санкции.

В то же время остается неизвестным, будет ли в этом случае использована такая возможность, и если да, то в каком масштабе.

Многое будет зависеть от геополитической конъюнктуры

В целом можно констатировать, что ситуация в отношениях с Америкой вернулась в привычное конфронтационное состояние, но в намного худшем варианте. Причем, похоже, надолго.

Понятно, что в силу своего несравненно большего потенциала определять дальнейший ход событий в двусторонних отношениях попытается Вашингтон. Официальный же Минск будет реагировать в соответствии с собственными соображениями. При этом, разумеется, чрезвычайно внимательно прислушиваясь к мнению в первую очередь Москвы, а во вторую — Пекина.

Относительно конкретных последствий в ближайшее время, пожалуй, можно лишь предсказать, что навстречу требованию освободить политзаключенных (заявлено, что тогда США не станут размораживать санкции) белорусский режим не пойдет.

Это связано и с нежеланием потерять лицо, и с опасением, что выпуск политических узников окрылит противников режима внутри страны.

Соответственно, мораторий на санкции будет снят, что автоматически исключит приезд в ближайшем будущем уже назначенного американского посла Джули Фишер. Потому что воспроизведение в деталях казуса, имевшего место с ее предшественницей тринадцать лет назад, выглядело бы, мягко говоря, нелогично.

Насчет более отдаленных перспектив делать обоснованные прогнозы практически невозможно. Тем более в условиях, когда те или иные геополитические пертурбации могут привести к кардинальным переменам в политике главных действующих лиц.

Например, если в США в рамках своего противостояния с Китаем придут к выводу, что следует улучшить отношения с Россией, то активность Белого дома по «белорусскому вопросу» может свестись в основном к риторике.