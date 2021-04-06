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Марсианский вертолет пережил суровую первую ночь и готовится к полету

06.04.2021 11:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Миниатюрный сверхлегкий робовертолет Ingenuity, прибывший на Красную планету под брюхом марсохода Perseverance, накануне отделился от ровера и пережил свою первую ночь самостоятельно. Ученые NASA оценили способность машины выживать без поддержки со стороны «старшего брата»: ночи на Марсе суровые, и температура может опускаться до минус 90 градусов по Цельсию.

Марсианский вертолет пережил суровую первую ночь и готовится к полету
Вертолет до его сброса с высоты около 10 см на грунт

Собственные системы Ingenuity смогли обеспечить обогрев компонентов, чтобы те не вышли из строя и не разрушились от экстремального холода. В NASA отметили, что успех доказывает правильный выбор конструкции, защиты, систем обогрева и накопления энергии от солнечных батарей.

Марсианский вертолет пережил суровую первую ночь и готовится к полету

Теперь ученые заняты подготовкой к первому полету марсианского вертолета. Если все пойдет по плану, он состоится 11 апреля.

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Миниатюрный сверхлегкий робовертолет Ingenuity, прибывший на Красную планету под брюхом марсохода Perseverance, накануне отделился от ровера и пережил свою первую ночь...
 
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