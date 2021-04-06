Марсианский вертолет пережил суровую первую ночь и готовится к полету

Источник материала: Onliner

Миниатюрный сверхлегкий робовертолет Ingenuity, прибывший на Красную планету под брюхом марсохода Perseverance, накануне отделился от ровера и пережил свою первую ночь самостоятельно. Ученые NASA оценили способность машины выживать без поддержки со стороны «старшего брата»: ночи на Марсе суровые, и температура может опускаться до минус 90 градусов по Цельсию.



Вертолет до его сброса с высоты около 10 см на грунт

Собственные системы Ingenuity смогли обеспечить обогрев компонентов, чтобы те не вышли из строя и не разрушились от экстремального холода. В NASA отметили, что успех доказывает правильный выбор конструкции, защиты, систем обогрева и накопления энергии от солнечных батарей.





Теперь ученые заняты подготовкой к первому полету марсианского вертолета. Если все пойдет по плану, он состоится 11 апреля.