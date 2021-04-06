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Подросток на мопеде и с подругой за спиной пытался удрать от ГАИ в Гродно. Есть видео (видео)

06.04.2021 11:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Гродненской области рассказали о случае, который произошел в областном центре 27 марта около 20:00. Инспекторы несли службу в микрорайоне Грандичи. В какой-то момент они увидели, что двигавшийся к ним мопед без видимых на то причин остановился, но потом все же продолжил движение. На мопеде были двое: парень и девушка.

Действия водителя вызвали у инспекторов подозрения, и они подъехали к транспортному средству, чтобы проверить у молодого человека документы.

— Сотрудники включили проблесковые маячки и стали останавливать водителя мопеда, но тот только ускорился. Началось преследование. Некоторое время несовершеннолетний игнорировал требования инспектора об остановке, но его все же получилось задержать, — рассказали в Госавтоинспекции.

Водителем оказался 15-летний подросток, который катался на мопеде со своей подругой.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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В ГАИ Гродненской области рассказали о случае, который произошел в областном центре 27 марта около 20:00. Инспекторы несли службу в микрорайоне Грандичи. В какой-то...
 
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