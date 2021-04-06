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В ряде стран перспективы белорусского дипломатического присутствия не просматриваются – Лукашенко

06.04.2021 12:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В ряде стран перспективы белорусского дипломатического присутствия не просматриваются – Лукашенко
Фото: president.gov.by
2020 год стал испытанием на прочность не только власти, но и дипломатических кадров. Об этом 6 апреля заявил Александр Лукашенко на совещании с представителями МИД.

«Необходимо отдавать себе отчет в том, что, во-первых, мы небольшое государство и у нас нет безграничных возможностей финансировать раздутые штаты за рубежом. И вообще - зачем? Мы глобализмом не страдаем, если говорить о перспективах. У нас обычные, земные вопросы и проблемы как в политике, так и в экономике. Второе, на первом плане должна быть не претензия на лидерство, а защита и продвижение своих интересов в экономической сфере», - сказал Александр Лукашенко.


При этом он отметил: важно, чтобы система органов дипломатической службы ни в коем случае не превратилась в закостенелую структуру, в которой работают теоретики, оторванные от жизни.

«В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются, - цитирует Лукашенко сайт president.gov.by. - Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря? В таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой».


Лукашенко отметил, что в крайнем случае все интересующие вопросы можно обсуждать на площадках ООН, других международных организаций в Нью-Йорке, Женеве или Вене.

«Там есть возможность говорить со всем миром и нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность», - сказал он.
 
 
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Система органов дипломатической службы ни в коем случае не превратилась в закостенелую структуру.
 
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