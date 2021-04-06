Знаете ли вы свои объемы талии и бедер? Они могут указывать на риск развития некоторых заболеваний

Источник материала: Tut.by

С помощью обычной сантиметровой ленты можно узнать, каков у вас риск развития инфаркта или инсульта, сахарного диабета, остеопороза и даже некоторых видов рака. Что и как измерять и считать, « АиФ » рассказала врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Наталья Денисова.



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О чем расскажет талия?

Главный показатель — это окружность талии. Именно она говорит о том, в каком состоянии находится здоровье всего организма: репродуктивная, сердечно-сосудистая, эндокринная системы. У стройных людей талия измеряется в самом узком месте, у более полных, если талия визуально не определяется, измерение проводят на 2 см выше пупка.

Нормальный (здоровый) показатель окружности талии — не больше 80 см у женщин и 94 см у мужчин. Если обхват талии превышает 88 см у женщин и 102 см у мужчин, то риск преждевременной смерти от болезней сердца, нарушений углеводного обмена и некоторых видов рака считается высоким.

Вот уже доказанные факты. У мужчин с окружностью талии свыше 100 см смертность на 50% выше, чем у мужчин, чей размер талии менее 89 см. Риск развития смертельных осложнений гипертонии начинает повышаться у женщин, когда окружность талии достигает 80 см, при 89 см риск возрастает уже существенно. Для мужчин риск развития инфаркта повышается, если окружность талии превышает 94 см.

Даже при нормальном весе большой объем талии — признак повышенного риска развития сердечно-сосудистых и некоторых других заболеваний. Если вес в норме, но при этом обхват талии растёт, это сигнал о том, что необходимо менять питание и увеличивать ежедневную физическую нагрузку.

Постоянное увеличение обхвата талии в возрасте с 25 до 55 лет — достоверный индикатор риска развития ряда онкологических заболеваний гормонально-зависимых органов. Если за этот период каждые десять лет ваш размер юбки или брюк увеличивается до следующего, то риск рака, к примеру, молочной железы после наступления менопаузы возрастает на 33%. Если на два размера — на 77%.

Какое значение имеет рост?

Окружность талии должна быть меньше половины роста человека. Разделите талию на свой рост. Если получите 0,5, значит, ваши показатели в норме. Кстати, у японцев, в среднем имеющих меньший рост, нежели европейцы, риск развития ряда заболеваний резко увеличивается, когда размер талии у мужчин достигает 85 см.

Измеряем бедра

Измерьте обхват бедер и разделите окружность талии на полученную цифру. Норма — меньше 0,85 для женщин и меньше 1,0 для мужчин. Если ваш показатель выше, значит, жировая ткань накапливается преимущественно в области талии. Такой тип ожирения иногда называется «яблоком» в отличие от типа «груша», когда жировая ткань откладывается на бедрах. Первый тип ожирения больше характерен для мужчин, второй — для женщин. У «яблок» выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Важно знать, что жир в брюшной полости (висцеральный) — это эндокринный орган, вырабатывающий гормоны, например лептин. Эти гормоны стимулируют аппетит и способствуют еще большему отложению жира в брюшной полости.

Женщины, у которых соотношение окружности талии и бёдер не превышает 0,7, имеют оптимальные уровни гормона эстрогена и менее предрасположены к развитию сахарного диабета, остеопороза, сердечно-сосудистых заболеваний и онкологических новообразований в гормонально-активных органах (молочные железы, яичники, матка).

Мужчины меньше рискуют заболеть раком простаты, если этот показатель не превышает 0,9.