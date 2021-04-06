Игрок БАТЭ сыграл рукой в своей штрафной, но пенальти не назначили. Объясняет представитель АБФФ

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта

В третьем туре чемпионата Беларуси по футболу в матче БАТЭ против «Гомеля» случился спорный момент, в котором игрок борисовчан сыграл рукой в собственной штрафной площади ворот.

Российский легионер «желто-синих» Павел Карасев в воздухе боролся с игроком «Гомеля», его рука поднялась вверх и задела мяч.

Игроки стали апеллировать к судье, который назначил штрафной удар, а не пенальти, в ворота БАТЭ.

Это случилось при счете 3:1 в пользу БАТЭ, момент вызвал бурное обсуждение среди болельщиков.

Неоднозначный момент в программе АБФФ TV «Судите с нами» прокомментировал специалист департамента судейства и инспектирования Владимир Кузьмин.

В данном эпизоде судья ошибся в оценке произошедшего. Футболиста БАТЭ толкали в воздухе и рефери должен был назначить штрафной в пользу борисовчан.

Матч закончился со счетом 3:2.

Партнер проекта:



