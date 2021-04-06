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Игрок БАТЭ сыграл рукой в своей штрафной, но пенальти не назначили. Объясняет представитель АБФФ
Источник материала: Tut.by
В третьем туре
Российский легионер «желто-синих» Павел Карасев в воздухе боролся с игроком «Гомеля», его рука поднялась вверх и задела мяч.
Игроки стали апеллировать к судье, который назначил штрафной удар, а не пенальти, в ворота БАТЭ.
Это случилось при счете 3:1 в пользу БАТЭ, момент вызвал бурное обсуждение среди болельщиков.
Неоднозначный момент в программе
В данном эпизоде судья ошибся в оценке произошедшего. Футболиста БАТЭ толкали в воздухе и рефери должен был назначить штрафной в пользу борисовчан.
Матч закончился со счетом 3:2.
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В третьем туре в матче БАТЭ против «Гомеля» случился спорный момент, в котором игрок борисовчан сыграл рукой в собственной штрафной.
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