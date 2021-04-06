ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минфин Беларуси за 3 месяца продал на внутреннем рынке облигации на $721 млн.

06.04.2021 12:17 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

За 3 месяца 2021 года Минфин привлек на внутреннем рынке страны $721,02 млн. через размещение своих валютных облигаций.

«С 1 января по 31 марта 2021 г. на внутреннем финансовом рынке реализовано государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь на сумму 721,02 млн. долл. США», - говорится в сообщении ведомства.

При этом, объем цивилизованного размещения через торговую систему Белорусской валютно-фондовой биржи составил $23,59 млн. Еще $18,15 млн. Минфин наскреб через облигаций на предъявителя в отделениях двух госбанков – Беларусбанка и Белагропромбанка.

Остальная сумма был привлечена через прямую продажу (нерыночный и насильственный способ размещения) облигаций госбанкам и банкам с российским капиталом. Привлеченные средства, как уже неоднократно отмечалось в соцсетях, были брошены на спасение БМЗ и не только.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За 3 месяца 2021 года Минфин привлек на внутреннем рынке страны $721,02 млн. через размещение своих валютных облигаций.
 
Новости дня
Новости разные
 
Игрок БАТЭ сыграл рукой в своей штрафной, но пенальти не назначили. Объясняет представитель АБФФ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by