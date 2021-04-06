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Сколько накоплений есть у белорусов, и на что хватит этих сбережений?

06.04.2021 12:29 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Поисковая система вакансий GorodRabot.by выяснила, сколько накоплений у жителей Беларуси.

По результатам опроса, почти 70% жителей Беларуси не располагают сколько-нибудь значительными накоплениями.

Опрос проходил на сайте GorodRabot.by и в соцсетях поисковой системы с 29 марта по 4 апреля 2021 года, в опросе приняли участие 1600 человек.

На что накопили жители Беларуси

Портал спросил своих пользователей ‒ на что вам хватит личных сбережений.

Большинство опрошенных ‒ 69% ‒ ответили, что у них практически нет накоплений.

9% участников опроса думают, что на свои сбережения могли бы поужинать в ресторане, и столько же ‒ 9% опрошенных ‒ накопили на новый смартфон.

5% принявших участие в опросе белорусов ответили, что у них отложено достаточно денег, чтобы слетать на отдых.

4% опрошенных могли бы купить на свои сбережения автомобиль, и ещё 4% накопили на новую квартиру или дом.

 
 
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Поисковая система вакансий GorodRabot.by выяснила, сколько накоплений у жителей Беларуси. По результатам опроса, почти 70% жителей Беларуси не располагают сколько-нибудь...
 
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