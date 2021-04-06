Погиб бывший хозяин сети ювелирных магазинов «Царское золото»

tut.by . Бизнесмен Павел Корягин отдыхал с семьей в Дубае и погиб 30 марта, сообщает





В тот день он совершал прыжок с парашютом вместе с международной командой в центре парашютного спорта Skydive Dubai Desert. Во время полета Павел столкнулся с другим парашютистом. Ему не хватило времени и высоты, чтобы раскрыть запасной парашют. Сообщается, что бизнесмен был не новичком и занимался прыжками с парашюта боле 20 лет.





Корягин занимался ювелирным бизнесом. Когда-то он основал несколько сетей ювелирных магазинов, таких как «Царское золото», «Золотая мечта» и «Стайм». В 2020 году он переключился на другие проекты и вышел из ювелирной торговли. У бизнесмена осталась жена и трое детей.



