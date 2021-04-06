АБФФ объявила о назначении Кондратьева и.о главного тренера сборной Беларуси

Специалист будет руководить сборной в ходе предстоящих июньских товарищеских матчей против Азербайджана (02.06.2021) и Сьерра Леоне (07.06.2021)», – говорится в сообщении.





Это второе назначение специалиста на должность рулевого главной команды страны. До этого тренер возглавлял сборную Беларуси в период с 2012 по 2014 годы.





В 2011 году молодежная сборная Беларуси под руководством Георгия Кондратьева завоевала бронзовые медали чемпионата Европы УЕФА U-21 и вышла на Олимпийские игры 2012 года.





Напомним, в понедельник стало известно, что главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель подал в отставку. Его прошение было принято.







