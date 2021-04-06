«Зачем тратить средства на содержание посольств?» Просчет Лукашенко, о котором он предпочел не вспоминать

Источник материала: Салiдарнасць

Необходимо «оптимизировать» свое дипломатическое присутствие в некоторых странах, заявил правитель на совещании во вторник.

Александр Лукашенко констатировал (цитируется по его пресс-службе):

– В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются. Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря? В таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой.

Напомним, осенью белорусские власти потребовали у посольств Польши и Литвы сократить количество дипломатов.

По мнению правителя, в крайнем случае актуальные вопросы можно обсуждать на площадках ООН, других международных организаций в Нью-Йорке, Женеве или Вене:

– Там есть возможность говорить со всем миром и нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность.

Напомним, в 2017 году с участием Лукашенко было открыто новое шикарное здание белорусского посольства в Ашхабаде .





Фото turkmenistan.gov.tm

Для чего? Понять это непросто. В 2020 году товарооборот между Беларусью и Туркменистаном составил мизерные 25,7 млн долларов.

Известно, что при Гурбангулы Бердымухамедове экономика этой страны впала в глубокий кризис. Туркменистан до сих пор не смог рассчитаться с Беларусью за строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината!

Однако на совещании во вторник, увещевая других («Зачем нам сохранять свои посольства?») Лукашенко предпочел об этом не вспоминать.