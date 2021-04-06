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«Зачем тратить средства на содержание посольств?» Просчет Лукашенко, о котором он предпочел не вспоминать
06.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Необходимо «оптимизировать» свое дипломатическое присутствие в некоторых странах, заявил правитель на совещании во вторник.
Александр Лукашенко констатировал (цитируется по его пресс-службе):
– В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются. Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря? В таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой.
Напомним, осенью белорусские власти потребовали у посольств Польши и Литвы сократить количество дипломатов.
По мнению правителя, в крайнем случае актуальные вопросы можно обсуждать на площадках ООН, других международных организаций в Нью-Йорке, Женеве или Вене:
– Там есть возможность говорить со всем миром и нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность.
Напомним, в 2017 году с участием Лукашенко было открыто
Фото turkmenistan.gov.tm
Для чего? Понять это непросто. В 2020 году товарооборот между Беларусью и Туркменистаном составил мизерные 25,7 млн долларов.
Известно, что при Гурбангулы Бердымухамедове экономика этой страны впала в глубокий кризис. Туркменистан до сих пор не смог рассчитаться с Беларусью за строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината!
Однако на совещании во вторник, увещевая других («Зачем нам сохранять свои посольства?») Лукашенко предпочел об этом не вспоминать.
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«Зачем тратить средства на содержание посольств?» Просчет Лукашенко, о котором он предпочел не вспоминать
О своем просчете он предпочел не вспоминать.
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