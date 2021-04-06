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Курс доллара: что будет с рублем к маю
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Аналитик считает первый сценарий «эмоциональным» и уверен, что за несколько месяцев после мощного обвала рубль достиг бы нынешних уровней.
Петр Пушкарев подчеркнул, что сохранять напряженность по поводу санкций гораздо выгоднее для США, чем вводить их: угроза оказывает на российскую валюту серьезное и длительное психологическое давление.
На этой неделе, по прогнозу Пушкарева, доллар останется на отметке в 76 рублей, а евро будет стоить около 90 рублей. Эксперт допускает небольшие колебания, но не более одного рубля.
К маю, по мнению эксперта, доллар подойдет в диапазоне 73-76 рублей, а евро - 88-92 рубля. Пушкарев считает, что рубль «фундаментально сильнее», чем его результаты на торгах. Если санкционная угроза к маю ослабнет, российская валюта сможет оказаться на отметках в 73 рубля за доллар и 88 за евро.
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К маю, по мнению эксперта, доллар подойдет в диапазоне 73-76 рублей, а евро - 88-92 рубля.
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