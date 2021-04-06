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Георгий Кондратьев назначен и.о. главного тренера сборной Беларуси по футболу
Источник материала: UDF
Скриншот: tvr.by
Об этом сообщает официальный сайт БФФ.
Специалист будет руководить сборной в ходе предстоящих июньских товарищеских матчей против Азербайджана (2.06.2021) и Сьерра-Леоне (7.06.2021).
Это второе назначение Кондратьева на должность рулевого главной команды страны. До этого Георгий Петрович возглавлял сборную Беларуси в период с 2012 по 2014 годы.
В 2011 году молодежная сборная Беларуси под руководством Георгия Кондратьева завоевала бронзовые медали чемпионата Европы (U-21) и вышла на Олимпийские игры 2012 года.
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Специалист будет руководить сборной в ходе предстоящих июньских товарищеских матчей.
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