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Георгий Кондратьев назначен и.о. главного тренера сборной Беларуси по футболу

06.04.2021 12:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Георгий Кондратьев назначен и.о. главного тренера сборной Беларуси по футболу
Скриншот: tvr.by
Сегодня по итогам встречи с руководством Ассоциации «Белорусская федерация футбола» Георгий Кондратьев был назначен исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Республики Беларусь по футболу.

Об этом сообщает официальный сайт БФФ.

Специалист будет руководить сборной в ходе предстоящих июньских товарищеских матчей против Азербайджана (2.06.2021) и Сьерра-Леоне (7.06.2021).

Это второе назначение Кондратьева на должность рулевого главной команды страны. До этого Георгий Петрович возглавлял сборную Беларуси в период с 2012 по 2014 годы.

В 2011 году молодежная сборная Беларуси под руководством Георгия Кондратьева завоевала бронзовые медали чемпионата Европы (U-21) и вышла на Олимпийские игры 2012 года.
 
 
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Специалист будет руководить сборной в ходе предстоящих июньских товарищеских матчей.
 
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