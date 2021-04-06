Источник материала: UDF



Скриншот: tvr.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Георгий Кондратьев назначен и.о. главного тренера сборной Беларуси по футболу Специалист будет руководить сборной в ходе предстоящих июньских товарищеских матчей.

Об этом сообщает официальный сайт БФФ.Специалист будет руководить сборной в ходе предстоящих июньских товарищеских матчей против Азербайджана (2.06.2021) и Сьерра-Леоне (7.06.2021).Это второе назначение Кондратьева на должность рулевого главной команды страны. До этого Георгий Петрович возглавлял сборную Беларуси в период с 2012 по 2014 годы.В 2011 году молодежная сборная Беларуси под руководствомзавоевала бронзовые медали чемпионата Европы (U-21) и вышла на Олимпийские игры 2012 года.