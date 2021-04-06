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Виктор Гончаренко возглавил российский клуб

06.04.2021 12:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Виктор Гончаренко после ухода из ЦСКА недолго оставался без работы. Сегодня стало известно о подписании контракта с еще одним российским клубом — «Краснодаром». Сообщается, что соглашение будет действовать до 30 июня 2023 года.


Фото: ФК «Краснодар»

Тренерская карьера Виктора Гончаренко стартовала в БАТЭ в 2007 году. Под руководством тренера клуб из Борисова стал шестикратным чемпионом Беларуси и трехкратным обладателем Суперкубка страны, а в 2008 году вышел в групповой этап Лиги чемпионов, где дважды сыграл вничью с туринским «Ювентусом».

В 2013 году Виктор Михайлович принял предложение краснодарской «Кубани», в которой занимал пост главного тренера около года. С тех пор он работал в «Урале», «Уфе» и ЦСКА, при этом московские «армейцы» под его руководством дважды завоевывали серебряные медали РПЛ и стали обладателями Суперкубка России — 2018.

 
 
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