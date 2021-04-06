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Лукашенко допустил территориальные претензии к Польше

06.04.2021 13:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Беларусь в скором времени может предъявить территориальные претензии к Польше, ап также претензии, связанные с оккупацией Польшей территорий Беларуси в период между первой и второй мировыми войнами.

При этом он вновь продемонстрировал разнополярные взгляды на одну и ту же проблему.

"У нас нет неурегулированных территориальных и имущественных претензий друг к другу. Мы никогда не вспоминали об оккупации Польшей значительной части белорусской территории в 20-30-е годы прошлого века. Но, видимо, пришло время вернуться к этой теме и детально исследовать ее с привлечением историков и политологов, что уже, кстати, мы начали делать", - заявил сегодня Лукашенко, касаясь темы арестов членов Союза поляков Беларуси.

"Многие поднимают польский вопрос: "поляки, притеснение…". Еще раз хочу повторить руководству Польши: да, у нас немало проживает поляков. Но это наши поляки. Их родина - Беларусь. Они здесь жили, их дети живут и будут жить. Кто хочет выехать, - мы никого не держали и держать не собираемся. Но те, кто живет у нас, граждане Беларуси, это - наши поляки", - подчеркнул пенсионер.

«Аналогичный подход и в отношении граждан других национальностей. Это наши русские, наши украинцы, евреи…".

Он назвал «законной реакцию правоохранительных органов на противоправную деятельность некоторых граждан Беларуси, называющих себя поляками» и посетовал на то, что такую реакцию власти Польши считают «притеснением польского национального меньшинства».

"Но почему-то у нас отдельные лица вспоминают о своих национальных корнях только тогда, когда преступают закон, а не когда нужно сделать что-то полезное для государства, гражданами которого они являются. Неважно, кто они - поляки, белорусы, русские, евреи или украинцы", - подытожил Лукашенко.

 
 
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Беларусь в скором времени может предъявить территориальные претензии к Польше, ап также претензии, связанные с оккупацией Польшей территорий Беларуси в период...
 
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