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Областной суд оставил в силе приговор автору youtube-канала «Слуцк для жизни» Владимиру Неронскому

06.04.2021 13:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Минский областной суд 6 апреля рассмотрел апелляционную жалобу автора youtube-канала «Слуцк для жизни» Владимира Неронского и оставил в силе приговор суда первой инстанции, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

Областной суд оставил в силе приговор автору youtube-канала «Слуцк для жизни» Владимиру Неронскому
Фото из архива

2 февраля суд Логойского района приговорил Неронского к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Блогера из Слуцка признали виновным в оскорблении представителя власти (ст. 369 Уголовного кодекса) — председателя Слуцкого райисполкома Андрея Янчевского, а также в призывах к действиям, грубо нарушающим общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК). Судья Александр Рыбаков счел, что Неронский совершил это преступление в сговоре с автором youtube-канала «Страна для жизни» Сергеем Тихановским и оппозиционным политиком Николаем Статкевичем. Неронский полностью признал вину по ст. 369 УК, не признал — по ст. 342 УК.

Суд над Неронским был первым по «делу Тихановского».

Апелляционную жалобу рассмотрела судебная коллегия Миноблсуда. Неронский в рассмотрении апелляции не участвовал, хотя соответствующее ходатайство было заявлено. Его интересы в суде представил адвокат Антон Гашинский.

Адвокат счел обвинения необоснованными, а приговор — несправедливым и просил отменить решение суда Логойского района и направить дело на новое рассмотрение. Как отметил Гашинский, видеоролики на youtube-канале «Слуцк для жизни» были опубликованы задолго до протестов в стране, поэтому обвинение не обосновано в достаточной форме.

По словам адвоката, Неронский на суде и во время следствия логично объяснял последовательность своих действий и не отрицал знакомства с Тихановским. Блогерство было его самостоятельной деятельностью, и никто, включая Тихановского и Статкевича, его не курировал и не направлял.

Коллегия оставила жалобу без удовлетворения, а приговор — без изменений. В течение нескольких недель Неронский будет этапирован из следственного изолятора Жодино в колонию для отбывания наказания.

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Теги: знакомства
 
 
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Минский областной суд 6 апреля рассмотрел апелляционную жалобу автора youtube-канала «Слуцк для жизни» Владимира Неронского и оставил в силе приговор суда первой...
 
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