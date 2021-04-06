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Областной суд оставил в силе приговор автору youtube-канала «Слуцк для жизни» Владимиру Неронскому
Источник материала: Навiны
Минский областной суд 6 апреля рассмотрел апелляционную жалобу автора youtube-канала «Слуцк для жизни» Владимира Неронского и оставил в силе приговор суда первой инстанции, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».
2 февраля суд Логойского района
Суд над Неронским был первым по
Апелляционную жалобу рассмотрела судебная коллегия Миноблсуда. Неронский в рассмотрении апелляции не участвовал, хотя соответствующее ходатайство было заявлено. Его интересы в суде представил адвокат Антон Гашинский.
Адвокат счел обвинения необоснованными, а приговор — несправедливым и просил отменить решение суда Логойского района и направить дело на новое рассмотрение. Как отметил Гашинский, видеоролики на youtube-канале «Слуцк для жизни» были опубликованы задолго до протестов в стране, поэтому обвинение не обосновано в достаточной форме.
По словам адвоката, Неронский на суде и во время следствия логично объяснял последовательность своих действий и не отрицал знакомства с Тихановским. Блогерство было его самостоятельной деятельностью, и никто, включая Тихановского и Статкевича, его не курировал и не направлял.
Коллегия оставила жалобу без удовлетворения, а приговор — без изменений. В течение нескольких недель Неронский будет этапирован из следственного изолятора Жодино в колонию для отбывания наказания.
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Минский областной суд 6 апреля рассмотрел апелляционную жалобу автора youtube-канала «Слуцк для жизни» Владимира Неронского и оставил в силе приговор суда первой...
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