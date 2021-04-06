|
Против Азербайджана и Сьерра Леоне: назначен и.о. главкома футбольной сборной Беларуси
Источник материала: Навiны
В ближайших двух товарищеских матчах национальной сборной Беларуси по футболу будет руководить Георгий Кондратьев.
Под его руководством белорусы в начале июня проведут два товарищеских матча:
Специалист уже
В 2011 году молодежная сборная Беларуси под руководством Георгия Кондратьева завоевала бронзовые медали чемпионата Европы УЕФА U-21 и вышла на Олимпийские игры 2012 года.
Напомним, бывший главный тренер Михаил Мархель был
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ближайших двух товарищеских матчах национальной сборной Беларуси по футболу будет руководить Георгий Кондратьев.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)