Против Азербайджана и Сьерра Леоне: назначен и.о. главкома футбольной сборной Беларуси

В ближайших двух товарищеских матчах национальной сборной Беларуси по футболу будет руководить Георгий Кондратьев.





Под его руководством белорусы в начале июня проведут два товарищеских матча:

2 июня против Азербайджана;

7 июня против Сьерра Леоне.

Специалист уже возглавлял национальную команду (в период с 2012 по 2014 годы).

В 2011 году молодежная сборная Беларуси под руководством Георгия Кондратьева завоевала бронзовые медали чемпионата Европы УЕФА U-21 и вышла на Олимпийские игры 2012 года.