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Против Азербайджана и Сьерра Леоне: назначен и.о. главкома футбольной сборной Беларуси

06.04.2021 13:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В ближайших двух товарищеских матчах национальной сборной Беларуси по футболу будет руководить Георгий Кондратьев.

Против Азербайджана и Сьерра Леоне: назначен и.о. главкома футбольной сборной Беларуси

Под его руководством белорусы в начале июня проведут два товарищеских матча:

  • 2 июня против Азербайджана;
  • 7 июня против Сьерра Леоне.

Специалист уже возглавлял национальную команду (в период с 2012 по 2014 годы).

В 2011 году молодежная сборная Беларуси под руководством Георгия Кондратьева завоевала бронзовые медали чемпионата Европы УЕФА U-21 и вышла на Олимпийские игры 2012 года.

Напомним, бывший главный тренер Михаил Мархель был отправлен в отставку после разгрома, учиненного от бельгийцев

 
 
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В ближайших двух товарищеских матчах национальной сборной Беларуси по футболу будет руководить Георгий Кондратьев.
 
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