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В конце апреля перекроют часть улицы Брилевской, автобусы направят в объезд
Источник материала: Tut.by
Маршруты нескольких автобусов, следующих по улице Брилевской, изменятся с 20 апреля. Раньше транспортники сообщали о переменах уже с 1 апреля, но информацию откорректировали,
С 20 апреля изменятся маршруты автобусов № 45, 53, 82С, 107, а также пригородных автобусов Слуцкого направления.
Ранее
До окончания работ (ориентировочно — август 2021-го) указанные автобусы будут объезжать закрытый участок. Как именно — не сказано, но вероятно, что по улице Вирской.
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Маршруты нескольких автобусов, следующих по улице Брилевской, изменятся с 20 апреля. Раньше транспортники сообщали о переменах уже с 1 апреля, но информацию...
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