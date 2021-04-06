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В конце апреля перекроют часть улицы Брилевской, автобусы направят в объезд

06.04.2021 13:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Маршруты нескольких автобусов, следующих по улице Брилевской, изменятся с 20 апреля. Раньше транспортники сообщали о переменах уже с 1 апреля, но информацию откорректировали, пишет «Столичный транспорт и связь».

С 20 апреля изменятся маршруты автобусов № 45, 53, 82С, 107, а также пригородных автобусов Слуцкого направления.

Ранее поясняли: это нужно, чтобы построить соединение улицы Казинца с улицей Вирской. Для этого временно закроют движение всех видов транспорта, в том числе общественного, по улице Брилевской на участке от Кижеватова до проспекта Жукова.

До окончания работ (ориентировочно — август 2021-го) указанные автобусы будут объезжать закрытый участок. Как именно — не сказано, но вероятно, что по улице Вирской.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
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Маршруты нескольких автобусов, следующих по улице Брилевской, изменятся с 20 апреля. Раньше транспортники сообщали о переменах уже с 1 апреля, но информацию...
 
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