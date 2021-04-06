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Виктор Гончаренко возглавил российский футбольный клуб, у которого в этом году была только одна победа

06.04.2021 13:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В карьере белорусского специалиста Виктора Гончаренко очередной поворот. В марте он покинул пост главного тренера ЦСКА, а сегодня стало известно о его новом месте работы — это футбольный клуб «Краснодар». Там Гончаренко тоже будет на позиции главного тренера.

Контракт с белорусским специалистом рассчитан до 2023 года. По всей видимости, у «Краснодара» сейчас непростые времена, как пишет sports.ru: команда в 2021 году одержала всего одну победу в восьми матчах во всех турнирах, при этом на ее счету 6 поражений. Прежний тренер подал в отставку после поражения команды со счетом 0:5.

Тренерская карьера Виктора Гончаренко стартовала в БАТЭ в 2007 году. Под его руководством клуб из Борисова стал шестикратным чемпионом Беларуси и трехкратным обладателем Суперкубка страны, а в 2008 году вышел в групповой этап Лиги чемпионов, где дважды сыграл вничью с туринским «Ювентусом».

В 2013 году Гончаренко принял предложение краснодарской «Кубани», в которой занимал пост главного тренера около года. С тех пор он работал в «Урале», «Уфе» и ЦСКА.


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В карьере белорусского специалиста Виктора Гончаренко очередной поворот. В марте он покинул пост главного тренера ЦСКА, а сегодня стало известно о его новом месте...
 
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