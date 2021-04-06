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«Секс в большом городе»: 8 фактов о сериале, которые заставят вас посмотреть его еще раз

06.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Секс в большом городе»: 8 фактов о сериале, которые заставят вас посмотреть его еще раз

Благодаря жизненным историям и очарованию главных героинь сериал был очень популярен, когда только вышел в прокат (1998 г.). Он занимает первые строчки в рейтингах и сейчас. Мы собрали самое интересное про сериал.

  1. В контракте у Сары Джессики Паркер (Керри) было прописано, что она не может появляться полностью обнаженной в сериале. Говорят, такое было условие самой Паркер для участия в съемках. Вот почему самое меньшее, в чем мы видим Керри, это нижнее белье или платья на голое тело.
  2. Ким Кэтролл (Саманта) хотела, чтобы её героиня Саманта всегда носила каблуки. Она считала, что так она будет выглядеть более дерзкой.
  3. Саре Джессике Паркер, играя Керри, приходилось проводить до 18 ч в день на каблуках.
  4. Адрес квартиры Керри – 245 East 73 Streets, NY. Ее купили в 2012 году почти за 10 млн долларов.
  5. Синтия Никсон (Миранда) в реальной жизни – блондинка, но для роли Миранды она покрасилась в рыжий.
  6. Создатель проекта «Секс в большом городе» Даррен Стар заплатил 60 тыс. долларов за право на экранизацию историй из колонки, а позже и книги Sex and the City американской писательницы Кэндес Бушнелл.
  7. Мистер Биг, «мужчина мечты» Керри, не выдуманный персонаж. Он – прототип Рона Галотти, издателя Vogue в 90-х и возлюбленного  Кэндес Бушнелл.

    Однако Галотти и Бушнэлл расстались еще до экранизации книги. Галотти влюбился в другую и быстро женился, оставив Бушнелл с разбитым сердцем.
  8. Прототип Керри, как вы уже догадались, сама Кэндес Бушнел. Она не скрывала, что так же, как и Керри делилась секретами подруг в своей колонке и спускала все гонорары на туфли.
    Фото: filmpro.ru


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Благодаря жизненным историям и очарованию главных героинь сериал был очень популярен, когда только вышел в прокат (1998 г.). Он занимает первые строчки в рейтингах и...
 
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