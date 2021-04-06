Самые капризные звезды Голливуда! Кто же эти зазнайки?

Источник материала: ОНТ

Многие талантливые актеры и актрисы гениально играют в фильмах, но вне кадра показывают себя с не лучшей стороны. Давайте посмотрим, кто из звезд вносит в свои контракты самые странные пункты и ведет себя неподобающим образом.





1. Кэтрин Хайгл



Фото: peopletalk.ru

Известная блондинка обладает ангельской внешностью и несносным характером. Многие актеры отказываются работать с ней. Кэтрин критикует работу своих коллег, режиссеров и почти всех людей, работающих на съемочной площадке. Такое поведение не осталось незамеченным режиссером сериала «Анатомия страсти», он уволил ее во время съемок одной из серии.

2. Стивен Сигал



Фото: rbc.ru

Когда карьера Стивена только начиналась, он уже удивлял своих коллег фантазиями, которые непрерывным потоком выливались в его историях. И это не было случайностью, до сих пор многие жалуются на него, что он вновь и вновь выдумает новые факты своей биографии. Все, что он говорит, можно смело делить на два. Но замечания актеру никто не делает, боясь бурной реакции.

3. Гвинет Пэлтроу



Фото: ria.ru

Актриса не может и не хочет находить общий язык с коллегами. Гвинет относится к людям, как к холопам, обзывая их «грязными разносчиками бацилл». Стоит ли говорить о том, что на съемочной площадке люди с ней чувствуют себя некомфортно.

Во время съемок фильма «Железный человек 2» Гвинет в упор не замечала Скарлетт Йоханссон, из-за чего та сильно на нее обиделась.

4. Рассел Кроу



Фото: ria.ru

Звезда фильма «Гладиатор» после обрушившегося на него успеха сильно изменился. Он запрещает кому-либо делать ему замечания, находится постоянно на взводе, чем раздражает коллег и режиссеров.

Однажды после отработанной смены Рассел поздним вечером позвонил режиссеру Ридли Скотту и пообещал, что ему не поздоровится, если тот хоть раз при всех сделает ему замечание. Но утром актер понял, что совершил ошибку и извинился перед Ридли.

5. Джордж Клуни



Фото: lifestyle.24tv.ua

Во время съемок фильма «Гравитация», где у Клуни была роль второго плана, актер прописал в своем контракте следующее: ванну-джакузи, личную баскетбольную площадку и пляж с хижиной, садом и причалом для яхты. Контракт был одобрен, довольный Джордж даже пригласил свою партнершу Сандру Буллок разделить с ним приятное времяпрепровождение в его комфортных условиях.

6. Шэрон Стоун



Фото: film.ru

Секс-символ 90-х в своих контрактах требовала на время съемок огромный дом и оплату персонала, который этот дом будет содержать. Если же с ее условиями не соглашались, она просила снять отдельный этаж в лучшим отеле страны.

7. Джим Керри



Фото: kino-teatr.ru

Шоком для всего Голливуда было то, что Джим купил частный самолет за 59 миллионов долларов. Но на этом он не остановился. Во всех контрактах после такой покупки, он прописывал условие, чтобы его самолет появлялся в кадрах фильма, где это только возможно.

Помимо этого, актер требует отдельного шеф-повара для домашней игуаны, с которой он предпочитает не расставаться во время съемок.

8. Арнольд Шварценеггер



Фото: tsn.ua

О контрактах известного актера в Голливуде ходят легенды. Когда шли переговоры о съемках «Терминатора 3», в игру вступил лучший юрист Голливуда Джейкоб Блум. Контракт состоял из 30 страниц, не считая приложений. Назовем несколько пунктов из контракта: гонорар $30 млн независимо от того, снимут фильм или нет; 20% прибыли от фильма на всех типах рынков; частный самолет и т.д.

9. Том Круз



Фото: ria.ru

Актер удивляет своих поклонников тем, что сам исполняет трюки в фильмах. И здесь появляется интересный пункт в контракте Тома – 50 специально изготовленных тонгов (трусы по типу стрингов). Актер считает, что в них ему удобнее исполнять сложные приемы.

10. Дженнифер Лопес



Фото: korrespondent.net

Одна из самых капризных звезд Голливуда. Она запрашивает самые высокие гонорары и просит съемочную группу не общаться с ней в перерывах, иначе звезда может выйти из роли. Все замечания передаются через ее личного помощника, который в удобное время для Дженнифер озвучивает их.

Помимо этого, у актрисы минимум 60 человек персонала, в который входят стилисты, гримеры, массажисты и т.д.





По материалам сайтов peopletalk.ru , elle.ru , filmpro.ru

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