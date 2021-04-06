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Не допускайте таких ошибок! 3 модных промаха, которые испортят образ за долю секунды

06.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Не допускайте таких ошибок! 3 модных промаха, которые испортят образ за долю секунды

Не обязательно  тратить на одежду всю зарплату, чтобы выглядеть стильно. Проще не совершать некоторых ошибок.

1. Вышивка, блестки, пайетки, бусины выглядят стильно и красиво, когда их используют высококлассные профессионалы. А вот недорогой одежды с разнообразным или обильным декором лучше избегать – такие вещи заметно удешевляют образ.

2. К сожалению, большинство трикотажных и хлопковых вещей насыщенных оттенков будут радовать вас лишь до первой стирки. После нее они обычно теряют яркие краски, и начинают выглядеть неряшливо. Если вы любите подобные ткани, лучше обзавестись одеждой светлых тонов.

3. Чем мельче и сложнее рисунок на ткани, тем больше шансов, что в процессе его нанесения что-то пойдет не так — принт смажется или «поедет». А вот простые «понятные» принты типа горошка, полоски или клетки обычно смотрятся одинаково хорошо на вещах самых разных ценовых категорий. 


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Не обязательно  тратить на одежду всю зарплату, чтобы выглядеть стильно. Проще не совершать некоторых ошибок. 1. Вышивка, блестки, пайетки, бусины выглядят стильно и...
 
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