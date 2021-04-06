Пропавшего в Минске мужчину нашли мёртвым

Источник материала: ОНТ

Завершились поиски пропавшего в столице 39-летнего жителя Фаниполя, он обнаружен мёртвым, сообщает sb.by.

По имеющейся информации, в последний раз мужчина выходил на связь 16 марта 2021 года в 22:20, когда он по телефону сообщил близким, что направляется из Минска в Фаниполь.

Поиском пропавшего занимались сотрудники Дзержинского РОВД и ПСО «Ангел».

Как сообщили в УВД Минского облисполкома, 27 марта 2021 года тело мужчины было обнаружено прохожими в Минском районе. Сейчас проводится проверка, уточняются все обстоятельства его гибели.

Фото: БЕЛТА

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