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Пропавшего в Минске мужчину нашли мёртвым
Источник материала: ОНТ
Завершились поиски пропавшего в столице 39-летнего жителя Фаниполя, он обнаружен мёртвым,
По имеющейся информации, в последний раз мужчина выходил на связь 16 марта 2021 года в 22:20, когда он по телефону сообщил близким, что направляется из Минска в Фаниполь.
Поиском пропавшего занимались сотрудники Дзержинского РОВД и ПСО «Ангел».
Как сообщили в УВД Минского облисполкома, 27 марта 2021 года тело мужчины было обнаружено прохожими в Минском районе. Сейчас проводится проверка, уточняются все обстоятельства его гибели.
Фото: БЕЛТА
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Завершились поиски пропавшего в столице 39-летнего жителя Фаниполя, он обнаружен мёртвым, сообщает sb.by. По имеющейся информации, в последний раз мужчина выходил на...
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