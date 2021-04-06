ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пропавшего в Минске мужчину нашли мёртвым

06.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Пропавшего в Минске мужчину нашли мёртвым

Завершились поиски пропавшего в столице 39-летнего жителя Фаниполя, он обнаружен мёртвым, сообщает sb.by.

По имеющейся информации, в последний раз мужчина выходил на связь 16 марта 2021 года в 22:20, когда он по телефону сообщил близким, что направляется из Минска в Фаниполь. 

Поиском пропавшего занимались сотрудники Дзержинского РОВД и ПСО «Ангел».

Как сообщили в УВД Минского облисполкома, 27 марта 2021 года тело мужчины было обнаружено прохожими в Минском районе. Сейчас проводится проверка, уточняются все обстоятельства его гибели.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завершились поиски пропавшего в столице 39-летнего жителя Фаниполя, он обнаружен мёртвым, сообщает sb.by. По имеющейся информации, в последний раз мужчина выходил на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вот такое "процветание": как живет семья на зарплату 400 рублей с умирающего госзавода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by