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Авария на электростанции в Колумбии: почти 2 млн человек остались без электричества
Источник материала: ОНТ
Последствия крупной аварии не могут устранить в Колумбии вторые сутки. Почти 2 миллиона человек остаются без электричества.
Это случилось из-за взрыва на электростанции. Её причины устанавливаются. Все города на западе страны обесточены. Сейчас идут аварийные работы. Информации о человеческих жертвах нет. Однако происшествие в энергосистеме ещё более обострило ситуацию в Колумбии. Из-за новой вспышки COVID-19 местным жителям запрещено покидать дома.
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Последствия крупной аварии не могут устранить в Колумбии вторые сутки. Почти 2 миллиона человек остаются без электричества. Это случилось из-за взрыва на...
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