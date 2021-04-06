Авария на электростанции в Колумбии: почти 2 млн человек остались без электричества

Источник материала: ОНТ

Последствия крупной аварии не могут устранить в Колумбии вторые сутки. Почти 2 миллиона человек остаются без электричества.

Это случилось из-за взрыва на электростанции. Её причины устанавливаются. Все города на западе страны обесточены. Сейчас идут аварийные работы. Информации о человеческих жертвах нет. Однако происшествие в энергосистеме ещё более обострило ситуацию в Колумбии. Из-за новой вспышки COVID-19 местным жителям запрещено покидать дома.

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