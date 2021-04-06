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Лукашенко: нет необходимости держать политических советников в странах, которые ведут против нас деструктивную деятельность

06.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: нет необходимости держать политических советников в странах, которые ведут против нас деструктивную деятельность

Сеть дипломатических представительств Беларуси за рубежом намерены оптимизировать. Эту тему обсуждают сегодня на совещании во Дворце Независимости. 

И хоть Президент отметил, что встреча носит плановый характер, повестка всё же продиктована вызовами последнего времени. В частности, пандемия заметно повлияла на структуру мировой торговли, однако с рисками появились и новые возможности. Необходимо адаптироваться, отметил Александр Лукашенко, и грамотно распоряжаться ресурсами, в том числе по линии МИДа. Президент констатировал: дружественной является та страна, где покупатель голосует за белорусский товар или услугу деньгами. Именно экономической целесообразностью и вызвано решение пересмотреть сеть загранучреждений.

Сегодня интересы Беларуси за рубежом представляют 70 учреждений в 58 странах. На их долю приходится почти весь белорусский экспорт и 76% иностранных инвестиций. Однако в некоторых странах Беларусь имеет хорошо работающие товаропроводящие сети. И не всегда необходимо дублировать их функции торговыми представителями в посольствах. Что до открытия новых учреждений за границей, это возможно только за счёт перераспределения имеющихся ресурсов. Не должно быть никакого раздувания штата – таково главное требование Президента.

Фото: БЕЛТА

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Сеть дипломатических представительств Беларуси за рубежом намерены оптимизировать. Эту тему обсуждают сегодня на совещании во Дворце Независимости.  И хоть...
 
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