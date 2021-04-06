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Сотни человек погибли из-за мощных проливных дождей в Юго-Восточной Азии

06.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сотни человек погибли из-за мощных проливных дождей в Юго-Восточной Азии

Стихийное бедствие обрушилось на Юго-Восточную Азию. Сильные ливни вызвали оползни и наводнения в Индонезии и соседнем Восточном Тиморе. Жертвами стали более сотни человек. 

Всего стихия затронула около 30 тысяч человек, некоторые из них остались без крыши над головой и находятся в эвакуационных центрах. Разрушены также правительственные здания и мосты. Спасательные работы затруднены из-за отключения электроэнергии, повреждения дорог и удалённости некоторых районов.

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Стихийное бедствие обрушилось на Юго-Восточную Азию. Сильные ливни вызвали оползни и наводнения в Индонезии и соседнем Восточном Тиморе. Жертвами стали более...
 
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