Этот день в истории: Наполеон отрекся от трона, первые Олимпийские игры современности

Источник материала: ОНТ

6 апреля 1814 года император Наполеон отрекся от французского трона.

Из империи Франция вновь стала королевством, на трон взошел Людовик XVIII. Впрочем, скоро Наполеон снова попытался вернуть себе трон, и на 100 дней это ему удалось. Только после вторичного отречения Бонапарт был сослан на остров Святой Елены, где и окончил свои дни.

В этот день в 1896 году в Афинах открылись первые в истории современности Олимпийские игры. Они проходили неделю, а участвовал в них 241 спортсмен из 14 стран. Было представлено 9 видов спорта, а наибольшее число медалей (12) олимпийцы завоевали в легкой атлетике.

И 6 апреля 1930 года в СССР были учреждены две новые государственные награды – орден Ленина и орден Красной Звезды. До этого времени в Советском Союзе был один-единственный орден – Красного Знамени. Орден Ленина сразу стал высшей наградой государства. Его вид дважды изменялся, в отличие от ордена Красной Звезды, вид которого был неизменен 60 лет.

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