Лукашенко подписал указ об изменении границ Витебской, Гомельской и Могилевской областей

Источник материала: ОНТ

Социально-экономическая карта Беларуси изменится. У трёх областей будут новые границы. Указ об административно-территориальном устройстве Витебской, Гомельской и Могилевской областей подписал Президент.

Причина изменений – несовпадение с реальными контурами местности: реками, дорогами, лесами, постройками. Устаревшей считается и сама технология установления границ. Их определили ещё в 50-х годах прошлого столетия. Графическим способом. В этот раз специалисты применяли современные технологии на основе дистанционного зондирования Земли. Делали снимки и оцифровку территорий, чтобы установить оптимальные границы.

Что же касается юридической стороны дела, то договоры аренды земельных участков, границы которых изменяются, будут действовать до прекращения срока аренды. Юрлица, предприниматели и сами белорусы не будут платить госпошлину, чтобы внести в документы изменения, связанные с новым адресом недвижимости.

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