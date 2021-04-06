Депутаты Палаты представителей присоединились к акции «Неделя леса»

Источник материала: ОНТ

Сохранить один из главных природных ресурсов нашей страны! Продолжается республиканская акция «Неделя леса».

Сегодня к ней присоединятся депутаты Палаты представителей Национального собрания. Они будут работать в Логойском лесхозе. Участие в акции для парламентариев стало традицией – они её поддерживают более 10 лет.

Проходит же массовая кампания по высадке деревьев в стране 14 раз. В этом году она приурочена к Году народного единства. Присоединиться может любой желающий – нужно обратиться в местное лесничество и получить саженцы и инвентарь.

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