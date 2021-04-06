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Депутаты Палаты представителей присоединились к акции «Неделя леса»
Источник материала: ОНТ
Сохранить один из главных природных ресурсов нашей страны! Продолжается республиканская акция «Неделя леса».
Сегодня к ней присоединятся депутаты Палаты представителей Национального собрания. Они будут работать в Логойском лесхозе. Участие в акции для парламентариев стало традицией – они её поддерживают более 10 лет.
Проходит же массовая кампания по высадке деревьев в стране 14 раз. В этом году она приурочена к Году народного единства. Присоединиться может любой желающий – нужно обратиться в местное лесничество и получить саженцы и инвентарь.
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Сохранить один из главных природных ресурсов нашей страны! Продолжается республиканская акция «Неделя леса». Сегодня к ней присоединятся депутаты Палаты...
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