Эти вещи старят женщину! 10 простых модных советов

Источник материала: ОНТ

Неправильно подобранный образ сделает из любой красавицы безвкусно одетую женщину, накинув сверху пару лишних лет. Есть вещи, которые ни в коем случае нельзя надевать. Пересмотрите свой гардероб, а мы дадим вам несколько полезных советов.





1. Откажитесь от сочетания сумки и туфель одного цвета. Данное модное решение было актуальным много лет назад. Однако сейчас такое считается просто неактуальным.



Фото: zen.yandex.ru

2. Исключите из своего гардероба балахоны. Если у вас есть лишний вес, такая одежда только усугубит положение и сделает вас больше. Только женщины с идеальной фигурой могут позволить себе данные формы.



Фото: livemaster.ru

3. «Вырви глаз» оттенки были модными двадцать лет назад. Такой наряд несомненно выделит вас из толпы, но представит ли он вас в выгодном свете? Остановите свой выбор на сочных принтах, актуальных в этом году.





Фото: zen.yandex.ru

4. «Богатые» блестящие ткани в первой половине дня поставят вас в неловкую ситуацию. Приберегите такие наряды для праздничного ужина.



Фото: zen.yandex.ru

5. Выбирайте правильную длину юбки. Большинству женщин подходят юбки чуть ниже колена, вытягивая силуэт и делая его стройнее.



Фото: zen.yandex.ru



6. Если ваш гардероб напоминает стиль «Черная вдова», то добавьте в него светлые оттенки персикового и розового, которые сделают вас свежее и моложе.



Фото: 101oblik.ru

7. Простота вам к лицу. Женщины, которые любят навешивать на себя килограммы бриллиантов или их аналогов, выглядят несуразно и на несколько лет старше своего возраста.



Фото: mylitta.ru

8. Забудьте о вещах, которые вы носили давным-давно. Если десять лет назад вы могли позволить себе мини-юбку, то сейчас этого лучше не делать. Такая вещь вместо того, чтобы сделать вас моложе, прибавит вам возраст и расскажет окружающим, что у вас нет вкуса.





9. Забудьте о земляных и болотных оттенках. Ваше лицо будет выглядеть больным и не свежим, естественным образом прибавляя вам возраст.



Фото: odezhda.guru

10. Забудьте об объемных прическах, ярком макияже и кричащем цвете волос. В 18 лет девушка может позволить себе любые эксперименты. Но если вам за 30 и вы хотите выглядеть стильно и органично, стремитесь к естественности и простоте.



Фото: cpykami.mirtesen.ru





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