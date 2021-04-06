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Девушка дала советы по самозащите, которые когда-то спасли ей жизнь. Они гениальны!
Источник материала: ОНТ
Лорен Белл, пользовательница TikTok, из американского штата Пенсильвании рассказала о советах по безопасности, которые когда-то дал ей отец, работавший в спецслужбах, пишет
Девушка рассказала, что эти советы спасли ей жизнь однажды, и она хотела бы помочь кому-то еще.
Главный совет – никогда не выходить из дома в наушниках, из-за которых вы не слышите окружающие звуки и не сможете по звуку обнаружить опасность.
Кроме того, девушка порекомендовала сделать четыре поворота направо, если подозреваете, что за вами кто-то идет.
Если вы убедились в том, что вас преследуют, звоните в полицию.
Отец девушки порекомендовал не игнорировать еще несколько советов:
Девушка призывает ответственно относиться к собственной безопасности. Это может спасти от беды многих, ведь порой нападения происходят в самых неожиданных местах.
Фото: Pixabay.com
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Лорен Белл, пользовательница TikTok, из американского штата Пенсильвании рассказала о советах по безопасности, которые когда-то дал ей отец, работавший в спецслужбах,...
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