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Девушка дала советы по самозащите, которые когда-то спасли ей жизнь. Они гениальны!

06.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Девушка дала советы по самозащите, которые когда-то спасли ей жизнь. Они гениальны!

Лорен Белл, пользовательница TikTok, из американского штата Пенсильвании рассказала о советах по безопасности, которые когда-то дал ей отец, работавший в спецслужбах, пишет ridus.ru.

Девушка рассказала, что эти советы спасли ей жизнь однажды, и она хотела бы помочь кому-то еще.

Главный совет – никогда не выходить из дома в наушниках, из-за которых вы не слышите окружающие звуки и не сможете по звуку обнаружить опасность.

Кроме того, девушка порекомендовала сделать четыре поворота направо, если подозреваете, что за вами кто-то идет.

Если вы убедились в том, что вас преследуют, звоните в полицию.

Отец девушки порекомендовал не игнорировать еще несколько советов: 

  • Когда вечером возвращаетесь домой, выбирайте только людные дороги.
  • Запоминайте особые приметы у подозрительных людей – татуировки, шрамы, родимые пятна.
  • Дом должна охранять не только сигнализация, но и собака для большей надежности.
  • Если кто-то начал вам угрожать и показал свое истинное лицо, поверьте ему с первого раза.
  • В клубе или баре, общаясь с незнакомцами, берите напитки только в бутылках – в них сложно что-то подмешать.

 Девушка призывает ответственно относиться к собственной безопасности. Это может спасти от беды многих, ведь порой нападения происходят в самых неожиданных местах.

Фото: Pixabay.com



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Лорен Белл, пользовательница TikTok, из американского штата Пенсильвании рассказала о советах по безопасности, которые когда-то дал ей отец, работавший в спецслужбах,...
 
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