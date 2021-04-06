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Военные устраняют последствия ДТП с участием боевой техники в Могилевской области

06.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Военные устраняют последствия ДТП с участием боевой техники в Могилевской области

Министерство обороны проводит разбирательство на месте дорожно-транспортного происшествия с участием боевой техники в Могилёвской области.

Механик-водитель тактического ракетного комплекса не справился с управлением и врезался в жилой дом. Удар пришелся на угол постройки. Все повреждения военные оперативно устранят. 

Инцидент произошел во время марша ракетного дивизиона на Гожский полигон. Ни люди, ни техника не пострадали.

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Министерство обороны проводит разбирательство на месте дорожно-транспортного происшествия с участием боевой техники в Могилёвской области. Механик-водитель...
 
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