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Волк напал на людей в Пинском районе
Источник материала: ОНТ
В деревне Ласицк Пинского района волк напал на двух женщин прямо на окраине села. В отлове зверя участвуют охотники, сотрудники лесхоза, милиция и МЧС,
Отбиться от волка женщинам помогли односельчане, прибежавшие на крики потерпевших. Некоторое время спустя, лесной хищник появился уже в самой деревне, где укусил ещё одну женщину. Позже стало известно, что дикий зверь атаковал собаку и козу.
Специалисты лесничества предполагают, что волк может быть болен бешенством.
Местных жителей просят воздержаться от прогулок и не покидать свои жилища в тёмное время суток.
Фото: Pixabay
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В деревне Ласицк Пинского района волк напал на двух женщин прямо на окраине села. В отлове зверя участвуют охотники, сотрудники лесхоза, милиция и...
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