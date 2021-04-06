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Волк напал на людей в Пинском районе

06.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Волк напал на людей в Пинском районе

В деревне Ласицк Пинского района волк напал на двух женщин прямо на окраине села. В отлове зверя участвуют охотники, сотрудники лесхоза, милиция и МЧС, передаёт БЕЛТА.

Отбиться от волка женщинам помогли односельчане, прибежавшие на крики потерпевших. Некоторое время спустя, лесной хищник появился уже в самой деревне, где укусил ещё одну женщину. Позже стало известно, что дикий зверь атаковал собаку и козу.

Специалисты лесничества предполагают, что волк может быть болен бешенством.

Местных жителей просят воздержаться от прогулок и не покидать свои жилища в тёмное время суток.

Фото: Pixabay

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В деревне Ласицк Пинского района волк напал на двух женщин прямо на окраине села. В отлове зверя участвуют охотники, сотрудники лесхоза, милиция и...
 
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