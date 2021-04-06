Складные кресла, меняющие представление о комфортном отдыхе на природе

Источник материала: Салiдарнасць

Даже долгожданный отдых на свежем воздухе может оказаться неудачным, если большую его часть придется бороться с бытовыми трудностями и неудобствами.

Для того чтобы расслабиться, современному человеку нужно ощущать комфорт как в хорошо спланированном многодневном походе, так и на спонтанном выезде на пикник или в выходные на дачу. При этом совершенно не обязательно везти с собой целый дом.

Сейчас существует множество приспособлений, облегчающих жизнь путешественника. На сайте фирменного интернет-магазина norfin.com.ua представлен широкий ассортимент подобных товаров, в том числе и разнообразная кемпинговая мебель. Большой популярностью среди них пользуются складные кресла.

Кресла Norfin никогда не станут бесполезной покупкой, лежащей мертвым грузом в гараже или на балконе. Они пригодятся в любое время года, как любителям длительных путешествий, так и туристам «выходного дня». Но, пожалуй, действительно незаменимыми они могут стать для рыбаков. Каждый почитатель рыбной ловли знает, что удобно устроиться на берегу – это уже половина успеха, а затекшие ноги, шея и больная спина точно не добавят удовольствия от процесса. Именно отвечающие всем этим требованиям кресла представлены в линейке кемпинговой мебели Norfin.

В зависимости от цены и характеристик можно выделить модели, отличающиеся компактностью и те, которые обеспечивают максимальный комфорт.

Самые компактные варианты данной мебели способны без труда складываться, превращаясь в трость. Они имеют небольшой вес и снабжены удобным влагонепроницаемым чехлом с ручками для транспортировки. Переносить кресло в таком виде спокойно сможет и пеший турист.

Несмотря на свою легкость, такие модели могут выдерживать 100-120 кг, а размер сиденья позволяет удобно расположиться даже человеку крупной комплекции или в объемной одежде. Такая прочность достигается благодаря высококачественным материалам. Для производства каркаса используется сталь или алюминий. Тканевая обивка представляет собой плотный полиэстер. Он не вытягивается от нагрузки, выдерживает даже экстремальные условия эксплуатации, не промокает и легко моется при необходимости.

На таких креслах можно с комфортом вздремнуть в ожидании поклёвки или устроиться на ночной рыбалке. За устойчивость конструкции при этом можно не беспокоиться. Ножки, независимые со специальными накладками или слитные, выполненные из алюминиевой трубки, продуманы таким образом, что обеспечивают стабильность на любом грунте. Кресло не провалится в рыхлый песок или снег даже с тяжелой нагрузкой.

Большинство вариантов данной мебели снабжены эргономичными подлокотниками обтекаемой формы. У некоторых в них закреплен подстаканник с термовкладкой, способный длительно сохранять температуру напитка.

Помимо подстаканника у различных моделей имеется целый ряд дополнительных предметов оснащения и функций. Это и откидной столик, и кармашек для мелочей, и продуманная спинка, выполненная из сетчатого материала. Так обеспечивается циркуляция воздуха и владельцу не будет жарко даже на летнем солнцепеке. Каждый турист сможет выбрать то, что ему более подходит.





А для истинных ценителей комфорта, желающих даже в походных условиях ощущать себя как дома, существуют карповые кресла. Их вес и транспортировочные габариты уже немного больше, но это не мешает им без труда помещаться в багажник автомобиля. Такая кемпинговая мебель создана, чтобы окружить своего обладателя уютом и на долгой рыбалке и на полевых сборах. Разбирается и собирается она без усилий, наклон спинки регулируется и надежно фиксируется в нескольких положениях. Сама конструкция спинки учитывает все анатомические особенности, подголовник имеет мягкую набивку. Особенно оценят это любители рыбной ловли: поясница не заболит и шея не затечет на многодневных карповых рыбалках или в ожидании поклевки на фидер. Откинув спинку, можно с комфортом отдохнуть или устроиться на ночлег.

Ножки устроены так, что смогут обеспечить надежность и устойчивость кресла в любых условиях. Они имеют телескопический механизм и с его помощью независимо друг от друга регулируются по высоте. Широкая платформа у основания не даст провалиться в рыхлый грунт или снег, не проколет лед или полотно палатки.

Различные аксессуары могут крепиться с помощью надежных фиксаторов с любой стороны, обеспечивая легкий доступ к ним без отрыва от процесса. Это, например, держатель для удочки, подставка под таз для подкормки, столик.

С таким оснащением любой отдых на природе принесет только положительные эмоции!

https://norfin.com.ua/kresla/

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