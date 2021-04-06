Люди, которые делают частные перелеты на бизнес-джетах возможными

Источник материала: Салiдарнасць

В глазах многих людей частный самолет – один из символов богатства и делового успеха.

Действительно, владельцы бизнеса часто выбирают именно этот способ передвижения – ведь, владея собственным самолетом, не приходится подстраиваться под расписание авиакомпании, подолгу ждать регистрации в аэропорту или подгонять багаж под строгие ограничения.

Для того, чтобы такой уровень комфорта стал возможным, необходима слаженная работа множества людей – сотрудников авиакомпании , пилотов и обслуживающего персонала на борту, технических служб аэропорта.





Подготовка к вылету

Подготовить самолет к вылету сложнее, чем наземный транспорт – необходимо согласовать маршрут, получить разрешение на вылет, обеспечить заправку, принять во внимание погодные условия.

Бизнес-джеты вылетают из тех же аэропортов, что и обычные рейсы, но пользуются отдельным терминалом. В нем имеются отдельные ангары, где хранятся воздушные суда, собственная техника для антиобледенительной обработки, технического обслуживания и заправки. Благодаря этому подготовить самолет к вылету можно за несколько часов.

Кроме терминала, частному самолету нужен и специальный трап. Поскольку джеты меньше по размеру, чем крупные пассажирские лайнеры, и имеют свои технические особенности, в терминале должна иметься соответствующая спецтехника. Отдельный трап частному самолету обычно не требуется, поскольку у многих воздушных судов он встроен в сам борт. Часто можно обойтись и без буксировщика – небольшой самолет может сам выехать к месту посадки. При этом терминалы бизнес-авиации оснащаются оборудованием, которое подходит для обслуживания бортов различных типов, чтобы подготовка к вылету в любом случае проходила без задержек.

Оформление документов и организационные вопросы

Однако решением технических задач, непосредственно связанных с вылетом, организация полета не ограничивается. Каждый вылет требует согласования и оформления документов, поскольку сходные требования безопасности предъявляются и к обычным пассажирским рейсам «больших» авиакомпаний, и к частным перелетам. Еще до вылета нужно согласовать план полета, в котором зафиксирован маршрут.

Дополнительные организационные вопросы возникают, если владелец использует джет не только для частных рейсов, летая в одиночку или с семьей, но и в коммерческих целях. Довольно часто владельцы частных самолетов не ограничиваются использованием их для личных перевозок, ведь простой самолета невыгоден. В те промежутки времени, когда лететь никуда не надо, борт можно сдавать в аренду, чтобы он приносил доход. В этом случае для обслуживания самолета и оформления всех необходимых бумаг понадобится штат в несколько десятков человек – это несколько смен экипажа и бортпроводников, юридическая служба и бухгалтерия, инженеры и техники.

Экипаж самолета

Разумеется, отдельного упоминания заслуживают сотрудники, которые обеспечивают сам перелет. В частной авиации бортпроводники обычно постоянно закреплены за одним самолетом и должны заботится о создании комфортных условий: поддержание порядка, заказ еды, выполнение просьб пассажиров – всё это их зона ответственности. Работая постоянно на одном самолете или на сходных моделях, они хорошо знают его и умеют создать приятную обстановку.

К пилотам, которые управляют бизнес-джетом, в чем-то предъявляются более высокие требования, чем к экипажам регулярной авиации. Если последние часто летают по одним и тем же, типовым маршрутам, обычно между крупными городами, то пилотам бизнес-джетов часто приходится планировать нестандартные рейсы, выполнять посадку в небольших аэропортах, в том числе и в тех, куда не летают обычные авиакомпании. Поэтому экипаж должен уметь быстро принимать решения, исходя из накопленного опыта. Часто владельцы бизнес-джета нанимают несколько экипажей, чтобы самолет был готов к вылету в любую минуту, даже в случае болезни одного из пилотов или других непредвиденных обстоятельств.

Таким образом, каждый перелет на частном самолете – это результат слаженной работы множества людей разных профессий. При этом их основная цель – организовать рейс, который будет максимально комфортным для клиента.

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