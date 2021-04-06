Лукашенко – об отношениях с Польшей и «последней капле, переполнившей чашу терпения»

Источник материала: Салiдарнасць

Правитель Беларуси раскритиковал польские власти и пригрозил им.

На совещании во вторник Александр Лукашенко заявил (цитируется по его пресс-службе ):

– Оказалось, эти конструктивные подходы в Варшаве воспринимают как слабость. Декларируемая еще в июне прошлого года готовность польской стороны идти нам навстречу по целому ряду направлений сменилась обвинениями в фальсификации выборов, поддержкой наших нынешних беглых и их компаний, предоставлением убежища беглым предателям и экстремистам, экстремистским интернет-ресурсам. А потом дело дошло до санкций…

Последней каплей, которая переполнила чашу терпения, стали неприкрытые попытки героизации бандитов и военных преступников, проведение с этой целью мероприятий для белорусской молодежи в Бресте. Да и в Гродно участие деструктивной группы этнических поляков под руководством отдельных деятелей так называемой польской эмиграции в несанкционированной акции.

Лукашенко обратил внимание, что «весь этот шабаш» проходит в год 80-летия начала Великой Отечественной войны:

– В стране, которая потеряла третью часть населения. Причем особенно усердствует в героизации бандитов Армии Крайовой стремительно теряющая поддержку в обществе консервативная партия политиканов. То есть это внутренняя проблема уже в Польше.

Правитель напомнил руководству Польши, что проживающие в Беларуси этнические поляки являются гражданами своей страны – Беларуси:

– Кто хочет выехать, - мы никого не держали и держать не собираемся. Но те, кто живет у нас, граждане Беларуси, это – наши поляки… Почему-то у нас отдельные лица вспоминают о своих национальных корнях только тогда, когда преступают закон, а не когда нужно сделать что-то полезное для государства, гражданами которого они являются…

Мы никогда не вспоминали об оккупации Польшей значительной части белорусской территории в 20-30-е годы прошлого века. Но, видимо, пришло время вернуться к этой теме и детально исследовать ее с привлечением историков и политологов, что уже, кстати, мы начали делать.

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