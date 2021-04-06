В УК появится статья за налоговое мошенничество. Как будут наказывать?

Уголовный кодекс Беларуси впервые закрепит ответственность за налоговое мошенничество.

Naviny.by рассказывают, за что и как собираются наказывать граждан, ипэшников и компании.

2 апреля начала работу весенняя сессия Палаты представителей. Депутаты намерены рассмотреть изменения в Уголовный кодекс, которые направлены против налоговых мошенников.



Фото pravo.by

Налоговые «уклонисты» проходят по одной статье

В настоящее время наказание за налоговые правонарушения прописано в одной статье УК.

По ней наказывают тех, кто уклоняется от уплаты налогов и сборов.

В статье 243 УК названы два способа такого нарушения.

Это сокрытие и умышленное занижение налоговой базы, в том числе посредством уклонения от подачи налоговой декларации (расчета) или внесения в нее заведомо ложных сведений, которые повлекли причинение ущерба в крупном и особо крупном размере.

Существует множество незаконных способов скрыть налоговую базу. То есть не платить налоги вообще и с этой целью умышленно не декларировать прибыль или другие объекты налогообложения, чтобы утаить доходы от государства.

Например, не отражать прием денег в документах, подменивать или вообще уничтожать накладные на проданный товар, не оформлять сделки на бумаге, искусственно создавать дебиторскую задолженность, не подавать отчетность в налоговые органы или вести «двойную» бухгалтерию.

Незаконных приемов занизить налоговую базу, то есть частично уклониться от уплаты налогов, тоже много.

Выражаются они в том, что в документах для налоговой службы отображаются не все объекты налогообложения или суммы, которые нужно уплатить в бюджет, умышленно рассчитаны неправильно и уменьшены.

Например, занижается число или стоимость объектов недвижимости, автотранспорта или другого имущества, а также объем полученного дохода, стоимость реализованной продукции. Или наоборот, завышается стоимость купленного сырья, топлива, услуг.

Разумеется, контролеры хорошо знают способы, с помощью которых сознательно скрываются или занижаются налоги.

Если гражданин, ипэшник или юридическое лицо не заплатило налоги и тем самым нанесло крупный ущерб государству (более 58 тысяч рублей), то максимальное наказание выразится в том, что это лицо получит штраф и будет лишено свободы на три года.

Если ущерб нанесен в особо крупном размере (от 101 500 рублей), то виновный может лишиться свободы на семь лет с уплатой штрафа и лишением права занимать определенные должности (заниматься определенной деятельностью).

Что готовит УК налоговым мошенникам?

Как отмечают специалисты, сегодня УК не позволяет привлекать к ответственности лиц, которые уклоняются от уплаты налогов и сборов путем необоснованного применения льгот или налоговых вычетов либо подачи в налоговую заведомо ложных сведений, которые не связаны с искажением налоговой базы.

С этой целью в УК планируется ввести ответственность за налоговое мошенничество.

Под этим правонарушением будет пониматься подача документов и сведений с указанием заведомо ложной информации в расчете на то, чтобы необоснованно вернуть либо уменьшить подлежащие уплате налоги и сборы, что повлекло ущерб в крупном или особо крупном размере.

Тем самым государство поставит заслон на пути тех, кто с помощью хитрых схем пытается свести к минимуму свои налоговые обязательства или получить необоснованный возврат НДС из бюджета.

Кроме того, может быть повышена планка максимальной ответственности за уклонение от уплаты налогов, в результате чего был причинен особо крупный ущерб — не семь лет, как теперь, а 12 лет лишения свободы.

Предлагается также освобождать от уголовки граждан, которые впервые прибегли к налоговому мошенничеству, если они полностью возместят ущерб и погасят сумму набежавших пеней.

Напомним, последние изменения в УК вносились в январе этого года, часть из них вступит в силу 14 апреля.