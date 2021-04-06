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«Слезы вытирай». Российский дуэт выпустил совместный клип после скандального разрыва
Источник материала: Tut.by
У российских исполнителей Мальбэка и Сюзанны вышел видеоклип на песню «Слезы вытирай». В нем музыканты, которые когда-то были парой, прощаются друг с другом.
Российский певец Мальбэк (Роман Варнин) и его бывшая супруга Сюзанна выпустили совместный клип, несмотря на заявления, что больше не будут сотрудничать друг с другом после скандального разрыва отношений. Новый ролик — это клип на композицию «Слезы вытирай» с прошлогодней пластинки дуэта «Думаешь, это конец?».
Как
— Нам хочется, чтобы вы запомнили нас такими. Такими разными, радостными, счастливыми, полными боли и безумия.
Напомним, что Варнин
— Я плачу слезами из соли, потому что Рома меня бьет, и я развожусь с ним. Это развод Мальбэк и Сюзанны. Это конец отношений Сюзанны и Мальбэк.
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У российских исполнителей Мальбэка и Сюзанны вышел видеоклип на песню «Слезы вытирай». В нем музыканты, которые когда-то были парой, прощаются друг с другом.
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