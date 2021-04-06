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«Слезы вытирай». Российский дуэт выпустил совместный клип после скандального разрыва

06.04.2021 13:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У российских исполнителей Мальбэка и Сюзанны вышел видеоклип на песню «Слезы вытирай». В нем музыканты, которые когда-то были парой, прощаются друг с другом.

Российский певец Мальбэк (Роман Варнин) и его бывшая супруга Сюзанна выпустили совместный клип, несмотря на заявления, что больше не будут сотрудничать друг с другом после скандального разрыва отношений. Новый ролик — это клип на композицию «Слезы вытирай» с прошлогодней пластинки дуэта «Думаешь, это конец?».

Как сообщает издание The Flow, в пресс-релизе к клипу говорится, что у дуэта почти не осталось сомнений по вопросу из названия альбома «Думаешь, это конец?» — в будущем они не планируют работать друг с другом:

— Нам хочется, чтобы вы запомнили нас такими. Такими разными, радостными, счастливыми, полными боли и безумия.


Кадр из клипа

Напомним, что Варнин объявил о расставании с Сюзанной в декабре прошлого года. Это случилось после того, как исполнительница Alizade обвинила Мальбэка в избиениях, выложила фотографию с синяками на теле. До этого на домашнее насилие со стороны артиста жаловалась и сама Сюзанна. Осенью 2018 года во время выступления дуэта она взяла у мужа микрофон и сказала:

— Я плачу слезами из соли, потому что Рома меня бьет, и я развожусь с ним. Это развод Мальбэк и Сюзанны. Это конец отношений Сюзанны и Мальбэк.

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У российских исполнителей Мальбэка и Сюзанны вышел видеоклип на песню «Слезы вытирай». В нем музыканты, которые когда-то были парой, прощаются друг с другом.
 
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