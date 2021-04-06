Нацбанк предлагает ввести базовые расчетные счета. Зачем и при чем тут борьба с «зарплатным рабством»

Источник материала: Tut.by

Нацбанк вынес на общественное обсуждение проект указа «О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания». Речь идет о бесплатном базовом расчетном счете, на который белорусы смогут получать зарплаты вне зависимости от того, в каком банке обслуживается наниматель, а также пенсии, пособия и прочие социальные выплаты. В проекте указа прописано, как именно будет работать эта система. Например, те, кто получают стипендии или социальные выплаты, будут обязаны открыть именно базовый счет, если они и дальше хотят получать их на карточку.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Для чего понадобились базовые счета

В обосновании необходимости принятия указа сказано, что создание базовых счетов призвано «обеспечить предоставление физлицам минимального набора бесплатных платежных операций в рамках платежного обслуживания и создать условия, позволяющие физлицам минимизировать расходы по наиболее востребованным операциям». Также это позволит обеспечить защиту наиболее уязвимых слоев населения: пенсионеров, студентов, малообеспеченных граждан и так далее.

В Нацбанке обращают внимание на то, что вдобавок базовые счета помогут избавиться от так называемого «зарплатного рабства» .

— Внедрение базового счета в практику использования расширит возможности потенциального клиента свободно выбирать банк для обслуживания, что приведет к избавлению физических лиц от необходимости открывать счета для получения заработной платы и приравненных к ней выплат, стипендий, в том числе надбавок к стипендиям и материальной помощи обучающимся (далее — стипендии), в конкретных банках, выбор которых часто зависит не от волеизъявления физического лица, а от экономической заинтересованности организации, осуществляющей выплату, — сказано в обосновании.

Также при разработке указа были приняты во внимание обращения граждан, в том числе пенсионеров, «по вопросу установления банками вознаграждений при осуществлении операций по счетам, к которым выпущены в обращение банковские платежные карточки, на которые перечисляются пенсии».

Напомним, еще в 2019 году Александр Лукашенко поручил правительству вместе с Нацбанком вернуться к вопросу «зарплатного рабства» и «критически посмотреть на взаимоотношения предприятий и банков». В начале 2020 года в Нацбанке рассказывали , что власти уже подготовили проект указа о создании базовых расчетных счетов для физлиц.

Как будут работать базовые счета согласно проекту указа

Право открывать базовые счета будет у белорусских банков, у которых есть полномочия по открытию текущих счетов. Физлица смогут выбирать банк из числа тех, которые открывают базовые счета. Можно будет иметь только один базовый счет (но других счетов — сколько угодно). Открытие базового счета и переоформление текущего счета в базовый будет бесплатным, помимо этого комиссии не будут взиматься в том числе за следующие операции:

выпуск карточки, ее обслуживание и замену в связи с истечением срока действия или физическим повреждением;

подключение к системам дистанционного банковского обслуживания и их использование для операций по базовому счету;

получение зарплаты, стипендии, социальных выплат и снятие их наличными;

перечисление полученных зарплат, стипендий, социальных выплат на другие свои счета;

перечисление денег с базового счета на другие счета через ЕРИП;

перечисление денег с другого своего счета на базовый счет.

К базовому счету можно будет получить карточку. В обосновании сказано, что «банк выдает карточку платежной системы, оператором которой является резидент, и (или) кобейджинговую карточку, выпущенную в обращение в рамках правил двух платежных систем, оператором одной из которых является резидент». Судя по всему, речь идет о том, что к базовому счету можно будет выпустить только карточку «БЕЛКАРТ» либо кобейджинговую карточку «БЕЛКАРТ"-Maestro. Также в обосновании отмечено, что если владелец базового счета захочет использовать иной платежный инструмент, например заплатить через мобильное приложение, «такой платежный инструмент должен быть создан (разработан) резидентом Республики Беларусь». Эти нормы необходимы для снижения «правового и политического рисков», а также «операционного риска, связанного с несанкционированными операциями, совершаемыми при использовании карточек».

Наниматели будут обязаны перечислять причитающиеся работнику денежные средства в виде зарплаты и приравненных к ней выплат на его базовый счет, если работник изъявит такое желание. Порядок, условия и форму представления сведений о базовом счете работодатель будет определять самостоятельно с учетом требований законодательства. В качестве примера в Нацбанке приводят Польшу, где с 2019 года основной формой выплаты зарплаты является перевод на банковский счет работника, если работник не подал заявление о выплате зарплаты наличными через кассу работодателя. При этом комиссию за перечисление зарплаты на базовый счет в другом банке будет уплачивать наниматель.

Те, кто получает стипендии или выплаты социального характера (например, пенсии или пособия), будут обязаны открыть базовый счет для получения этих выплат, если они хотят получать их в банке, а не наличными. Например, если сейчас пенсионер получает пенсию на карточку, ему нужно будет переоформить свой текущий счет в базовый, если он и дальше хочет получать ее на карту. Дедлайн — 1 июля 2025 года.

— При этом в случае, если физическое лицо обязано в соответствии с актами законодательства получать указанные выплаты на счет в банке, при отсутствии базового счета выплаты депонируются (передаются на хранение. — Прим. TUT.BY) и подлежат перечислению физическому лицу после открытия им базового счета, — сказано в обосновании указа.

Общественное обсуждение проекта продлится с 6 по 16 апреля.