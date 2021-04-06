|
Нацбанк предлагает ввести базовые расчетные счета. Зачем и при чем тут борьба с «зарплатным рабством»
Источник материала: Tut.by
Нацбанк
Для чего понадобились базовые счета
В
В Нацбанке обращают внимание на то, что вдобавок базовые счета помогут избавиться от так называемого
— Внедрение базового счета в практику использования расширит возможности потенциального клиента свободно выбирать банк для обслуживания, что приведет к избавлению физических лиц от необходимости открывать счета для получения заработной платы и приравненных к ней выплат, стипендий, в том числе надбавок к стипендиям и материальной помощи обучающимся (далее — стипендии), в конкретных банках, выбор которых часто зависит не от волеизъявления физического лица, а от экономической заинтересованности организации, осуществляющей выплату, — сказано в обосновании.
Также при разработке указа были приняты во внимание обращения граждан, в том числе пенсионеров, «по вопросу установления банками вознаграждений при осуществлении операций по счетам, к которым выпущены в обращение банковские платежные карточки, на которые перечисляются пенсии».
Напомним, еще в 2019 году Александр Лукашенко
Как будут работать базовые счета согласно проекту указа
Право открывать базовые счета будет у белорусских банков, у которых есть полномочия по открытию текущих счетов. Физлица смогут выбирать банк из числа тех, которые открывают базовые счета. Можно будет иметь только один базовый счет (но других счетов — сколько угодно). Открытие базового счета и переоформление текущего счета в базовый будет бесплатным, помимо этого комиссии не будут взиматься в том числе за следующие операции:
К базовому счету можно будет получить карточку. В обосновании сказано, что «банк выдает карточку платежной системы, оператором которой является резидент, и (или) кобейджинговую карточку, выпущенную в обращение в рамках правил двух платежных систем, оператором одной из которых является резидент». Судя по всему, речь идет о том, что к базовому счету можно будет выпустить только карточку «БЕЛКАРТ» либо кобейджинговую карточку «БЕЛКАРТ"-Maestro. Также в обосновании отмечено, что если владелец базового счета захочет использовать иной платежный инструмент, например заплатить через мобильное приложение, «такой платежный инструмент должен быть создан (разработан) резидентом Республики Беларусь». Эти нормы необходимы для снижения «правового и политического рисков», а также «операционного риска, связанного с несанкционированными операциями, совершаемыми при использовании карточек».
Наниматели будут обязаны перечислять причитающиеся работнику денежные средства в виде зарплаты и приравненных к ней выплат на его базовый счет, если работник изъявит такое желание. Порядок, условия и форму представления сведений о базовом счете работодатель будет определять самостоятельно с учетом требований законодательства. В качестве примера в Нацбанке приводят Польшу, где с 2019 года основной формой выплаты зарплаты является перевод на банковский счет работника, если работник не подал заявление о выплате зарплаты наличными через кассу работодателя. При этом комиссию за перечисление зарплаты на базовый счет в другом банке будет уплачивать наниматель.
Те, кто получает стипендии или выплаты социального характера (например, пенсии или пособия), будут обязаны открыть базовый счет для получения этих выплат, если они хотят получать их в банке, а не наличными. Например, если сейчас пенсионер получает пенсию на карточку, ему нужно будет переоформить свой текущий счет в базовый, если он и дальше хочет получать ее на карту. Дедлайн — 1 июля 2025 года.
— При этом в случае, если физическое лицо обязано в соответствии с актами законодательства получать указанные выплаты на счет в банке, при отсутствии базового счета выплаты депонируются (передаются на хранение. — Прим. TUT.BY) и подлежат перечислению физическому лицу после открытия им базового счета, — сказано в обосновании указа.
Общественное обсуждение проекта продлится с 6 по 16 апреля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нацбанк предлагает ввести базовые расчетные счета. Зачем и при чем тут борьба с «зарплатным рабством»
Нацбанк вынес на общественное обсуждение проект указа «О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания», оно продлится...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)