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Как проверить, хорошо ли вы чистите зубы

06.04.2021 13:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как определить, хорошо ли вы чистите зубы? Вам понадобится минута и… индикатор зубного налета.

  • Анастасия КрачковскаяCтоматолог-терапевт сети клиник KANO, ведет блог в Instagram

— Индикаторы налeта — это специальные растворы или таблетки для разжевывания, которые содержат пищевой краситель и окрашивают зубной налет в яркий цвет: синий, фиолетовый или розовый.

Вы просто не сможете ходить с грязными «синими» зубами — будете стараться вычистить их до белого состояния! В этом и цель использования индикаторов.⠀Они нужны для наглядности. Когда?⠀

  • Когда только начинают самостоятельно чистить зубы (дети) — для обучения.
  • Когда не удается качественно очищать зубы (взрослые, подростки), и стоматолог об этом говорит на приеме.
  • Когда используются новые стоматологические гаджеты (электрическая щетка, ирригатор и др.) и хочется понять, правильно ли их применение, все ли они вычищают.
  • Когда проблем нет, но есть желание свою чистку зубов проверить.⠀

Какие бывают индикаторы налета и как ими пользоваться


Фото: instagram.com/zubki_zdorovy/. Зубы после окрашивания индикатором налета: фиолетовым окрасился «свежий» налет (до 24 часов), синим — «старый» налет.

Индикаторы бывают двух видов: таблетки (нужно разжевать) и растворы (нужно прополоскать рот). Продаются в аптеках и специализированных стоматологических магазинах.

Индикаторы можно использовать как в самом начале чистки зубов, так и после нее — тогда вы увидите все свои «слабые» места и поймете, каким участкам нужно уделять особое внимание. Гигиена полости рта автоматически улучшится, а риск кариеса снизится.

Чистка зубов с индикатором безопасна и подходит даже маленьким детям. Последним для разжевывания достаточно дать половинку или даже четвертинку таблетки.

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Как определить, хорошо ли вы чистите зубы? Вам понадобится минута и… индикатор зубного налета.⠀
 
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