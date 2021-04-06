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Как проверить, хорошо ли вы чистите зубы
Источник материала: Tut.by
Как определить, хорошо ли вы чистите зубы? Вам понадобится минута и… индикатор зубного налета.⠀
— Индикаторы налeта — это специальные растворы или таблетки для разжевывания, которые содержат пищевой краситель и окрашивают зубной налет в яркий цвет: синий, фиолетовый или розовый.
Вы просто не сможете ходить с грязными «синими» зубами — будете стараться вычистить их до белого состояния! В этом и цель использования индикаторов.⠀Они нужны для наглядности. Когда?⠀
Какие бывают индикаторы налета и как ими пользоваться
Индикаторы бывают двух видов: таблетки (нужно разжевать) и растворы (нужно прополоскать рот). Продаются в аптеках и специализированных стоматологических магазинах.
Индикаторы можно использовать как в самом начале чистки зубов, так и после нее — тогда вы увидите все свои «слабые» места и поймете, каким участкам нужно уделять особое внимание. Гигиена полости рта автоматически улучшится, а риск кариеса снизится.
Чистка зубов с индикатором безопасна и подходит даже маленьким детям. Последним для разжевывания достаточно дать половинку или даже четвертинку таблетки.
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Как определить, хорошо ли вы чистите зубы? Вам понадобится минута и… индикатор зубного налета.⠀
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