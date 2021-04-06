Как проверить, хорошо ли вы чистите зубы

Источник материала: Tut.by

Как определить, хорошо ли вы чистите зубы? Вам понадобится минута и… индикатор зубного налета.⠀

Анастасия КрачковскаяCтоматолог-терапевт сети клиник KANO, ведет блог в Instagram Cтоматолог-терапевт сети клиник KANO, ведет

— Индикаторы налeта — это специальные растворы или таблетки для разжевывания, которые содержат пищевой краситель и окрашивают зубной налет в яркий цвет: синий, фиолетовый или розовый.

Вы просто не сможете ходить с грязными «синими» зубами — будете стараться вычистить их до белого состояния! В этом и цель использования индикаторов.⠀Они нужны для наглядности. Когда?⠀

Когда только начинают самостоятельно чистить зубы (дети) — для обучения.

Когда не удается качественно очищать зубы (взрослые, подростки), и стоматолог об этом говорит на приеме.

Когда используются новые стоматологические гаджеты (электрическая щетка, ирригатор и др.) и хочется понять, правильно ли их применение, все ли они вычищают.

и др.) и хочется понять, правильно ли их применение, все ли они вычищают. Когда проблем нет, но есть желание свою чистку зубов проверить.⠀

Какие бывают индикаторы налета и как ими пользоваться



Фото: instagram.com/zubki_zdorovy/. Зубы после окрашивания индикатором налета: фиолетовым окрасился «свежий» налет (до 24 часов), синим — «старый» налет.

Индикаторы бывают двух видов: таблетки (нужно разжевать) и растворы (нужно прополоскать рот). Продаются в аптеках и специализированных стоматологических магазинах.

Индикаторы можно использовать как в самом начале чистки зубов, так и после нее — тогда вы увидите все свои «слабые» места и поймете, каким участкам нужно уделять особое внимание. Гигиена полости рта автоматически улучшится, а риск кариеса снизится.

Чистка зубов с индикатором безопасна и подходит даже маленьким детям. Последним для разжевывания достаточно дать половинку или даже четвертинку таблетки.