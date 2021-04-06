Представлен электрический внедорожник GMC Hummer EV SUV

Источник материала: Tut.by

Возрождение бренда Hummer состоялось осенью прошлого года, когда был представлен электрический пикап — новинка, напомним, включена в модельный ряд марки GMC. А вслед за грузовичком подоспел и внедорожник GMC Hummer EV.





По сравнению с пикапом внедорожник Hummer EV без малого на полметра короче — от носа до хвоста у него насчитывается 4999 мм. Колесная база (3218 мм) также на 226 мм меньше, а благодаря меньшим габаритам и полноуправляемому шасси 4 Wheel Steer улучшена маневренность — диаметр разворота у внедорожника составляет 10,8 м. Как и у пикапа, панели крыши у электрического SUV выполнены съемными — их можно убрать в багажник спереди. Объем заднего отсека достигает 2316 л при сложенных сиденьях второго ряда.









Предусмотрен и так называемый режим краба (CrabWalk) — все колеса поворачиваются в одну сторону, позволяя машине двигаться боком. Максимальный дорожный просвет — 406 мм (ход подвесок у Hummer EV достигает 330 мм), а глубина преодолеваемого брода может достигать 813 мм. Из прочих озвученных параметров — углы въезда и съезда в 49,6 и 34,4 градуса соответственно.





В интерьере — 12,3-дюймовый экран виртуальной панели приборов и сенсорный дисплей диагональю 13,4 дюйма для мультимедиасистемы. Из оснащения помимо всего прочего заявлен шоссейный автопилот Super Cruise с функцией автоматической смены полосы движения.





Для внедорожника также предусмотрено несколько вариантов силовых установок. Первой на рынок в начале 2023 года выйдет версия в самом богатом исполнении Edition One. У нее будет три электромотора суммарной мощностью 842 л.с. (у пикапа на 172 л.с. больше) и с крутящим моментом на колесах 15 592 Нм. До 97 км/ч топовый Hummer EV сможет разгоняться за 3,5 секунды, а заявленный пробег на одном заряде батареи — 482 км. Базовое зарядное устройство для Hummer EV SUV Edition One — на 800 вольт и мощностью 350 кВт. В США за такой внедорожник попросят 105 595 долларов.





Более доступные версии Hummer EV SUV появятся позже. Это Hummer EV3x SUV с тремя электродвигателями, более простым оснащением и ценой 99 995 долларов — у дилеров такая модификация появится весной 2023 года. Тогда же в продажу поступит и Hummer EV2x SUV с двумя электромоторами (634 л.с. и 10 033 Нм), дальность хода у которого составит те же 483 км, но цена будет на 10 тысяч долларов меньше.





Наконец, весной 2024 года начнутся продажи самой простой двухмоторной версии Hummer EV2 SUV за 79 995 долларов и с паспортным пробегом 402 км.