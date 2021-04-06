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62-летняя Мадонна показала фото топлес. Вспоминаем других смелых звезд старше 50

06.04.2021 13:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эпатажная Мадонна не сдает позиций: в своем инстаграме она опубликовала обнаженные снимки — вероятно, в том числе и для привлечения внимания к своему последнему альбому Madame X.

Певица, которой исполнилось 62 года, позирует топлес: на ней только украшения, ожерелья и цепочки. «Почему я должна все объяснять», — подписала публикацию звезда. Фотографии набрали более 800 тысяч лайков и десятки тысяч комментариев: «Самая красивая женщина на земле», «Просто идеальна», «Слова здесь бессильны».

Мадонна не единственная звезда 50+, стирающая стереотипные границы «можно» и «нельзя». Например, прекрасная мексиканка Сальма Хайек в свои 54 смело позирует в крошечных бикини.

Зажигает и 63-летняя Шэрон Стоун. Звезда «Основного инстинкта» верна себе и не считает, что возраст — это повод отказываться от дерзких кадров.

Элизабет Херли, 55-летняя модель и актриса, частенько выкладывает откровенные снимки. И срывает как восхищенные комментарии, так и критику: ну как можно так увлекаться фотошопом? Однако ретушь ретушью, а выглядит звезда и правда отлично.

Такие же обвинения звучат и в адрес шикарной Кристи Бринкли, актрисе и модели, которая отметила 67-й день рождения. Тем не менее Кристи не раз признавалась, что ей повезло с генетикой и со здоровым образом жизни, который она начала вести в очень молодом возрасте. Так что результат закономерен!

 
 
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Эпатажная Мадонна не сдает позиций: в своем инстаграме она опубликовала обнаженные снимки - вероятно, в том числе и для привлечения внимания к своему последнему...
 
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